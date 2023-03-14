https://ria.ru/20230314/bezrabotitsa-1857829565.html

Безработица в России опустилась до минимального уровня, заявил Путин

Безработица в России опустилась до минимального уровня, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023

Безработица в России опустилась до минимального уровня, заявил Путин

Безработица в России находится на исторически минимальном уровне - 3,6%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:40

2023-03-14T16:40

2023-03-14T16:40

россия

владимир путин

улан-удэнский авиационный завод

общество

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Безработица в России находится на исторически минимальном уровне - 3,6%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Безработица оказалась на исторически минимальном уровне, даже до пандемии у нас безработица была 4,7%, а последние данные по рынку труда - 3,6%", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода. Он отметил, что "все ожидали, что предприятия остановятся, а они функционируют, и безработица снижается".

https://ria.ru/20230314/zarplata-1857823419.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, общество