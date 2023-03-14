https://ria.ru/20230314/bezrabotitsa-1857829565.html
Безработица в России опустилась до минимального уровня, заявил Путин
Безработица в России опустилась до минимального уровня, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
Безработица в России опустилась до минимального уровня, заявил Путин
Безработица в России находится на исторически минимальном уровне - 3,6%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:40
2023-03-14T16:40
2023-03-14T16:40
россия
владимир путин
улан-удэнский авиационный завод
общество
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Безработица в России находится на исторически минимальном уровне - 3,6%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Безработица оказалась на исторически минимальном уровне, даже до пандемии у нас безработица была 4,7%, а последние данные по рынку труда - 3,6%", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода. Он отметил, что "все ожидали, что предприятия остановятся, а они функционируют, и безработица снижается".
https://ria.ru/20230314/zarplata-1857823419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, улан-удэнский авиационный завод, общество
Россия, Владимир Путин, Улан-Удэнский авиационный завод, Общество
Безработица в России опустилась до минимального уровня, заявил Путин
Путин: безработица в России находится на исторически минимальном уровне в 3,6 процента