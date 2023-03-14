https://ria.ru/20230314/bereg-1857881357.html

Попытки украинских войск форсировать Днепр будут пресечены, заявил Сальдо

Попытки украинских войск форсировать Днепр будут пресечены, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.03.2023

Попытки украинских войск форсировать Днепр будут пресечены, заявил Сальдо

Левый берег Днепра в Херсонской области неприступен, любые попытки украинских войск форсировать реку будут пресечены, заявил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:03

2023-03-14T20:03

2023-03-14T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсонская область

россия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Левый берег Днепра в Херсонской области неприступен, любые попытки украинских войск форсировать реку будут пресечены, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, информационные вбросы о подготовке украинских войск к форсированию Днепра в Херсонской области являются элементом информационной войны. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

херсонская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо