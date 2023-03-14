Рейтинг@Mail.ru
Попытки украинских войск форсировать Днепр будут пресечены, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/bereg-1857881357.html
Попытки украинских войск форсировать Днепр будут пресечены, заявил Сальдо
Попытки украинских войск форсировать Днепр будут пресечены, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.03.2023
Попытки украинских войск форсировать Днепр будут пресечены, заявил Сальдо
Левый берег Днепра в Херсонской области неприступен, любые попытки украинских войск форсировать реку будут пресечены, заявил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:03
2023-03-14T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
россия
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222187_708:734:3043:2048_1920x0_80_0_0_2af2f7777af429524dca100c05f5d5cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Левый берег Днепра в Херсонской области неприступен, любые попытки украинских войск форсировать реку будут пресечены, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, информационные вбросы о подготовке украинских войск к форсированию Днепра в Херсонской области являются элементом информационной войны. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (город)
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222187_1279:725:3043:2048_1920x0_80_0_0_5ccd8eec8849ce192977037bc2da4eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
Попытки украинских войск форсировать Днепр будут пресечены, заявил Сальдо

Сальдо: все попытки ВСУ форсировать Днепр будут пресечены, левый берег неприступен

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Херсонской области
Военнослужащие ВС РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Левый берег Днепра в Херсонской области неприступен, любые попытки украинских войск форсировать реку будут пресечены, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«
"На всем левобережье система обороны развивается очень интенсивно. Левый берег и все левобережье неприступно. Любые их попытки обломаются", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
По его словам, информационные вбросы о подготовке украинских войск к форсированию Днепра в Херсонской области являются элементом информационной войны.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала