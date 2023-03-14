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Попытки украинских войск форсировать Днепр будут пресечены, заявил Сальдо
Попытки украинских войск форсировать Днепр будут пресечены, заявил Сальдо - РИА Новости, 14.03.2023
Попытки украинских войск форсировать Днепр будут пресечены, заявил Сальдо
Левый берег Днепра в Херсонской области неприступен, любые попытки украинских войск форсировать реку будут пресечены, заявил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:03
2023-03-14T20:03
2023-03-14T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Левый берег Днепра в Херсонской области неприступен, любые попытки украинских войск форсировать реку будут пресечены, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, информационные вбросы о подготовке украинских войск к форсированию Днепра в Херсонской области являются элементом информационной войны. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
Попытки украинских войск форсировать Днепр будут пресечены, заявил Сальдо
Сальдо: все попытки ВСУ форсировать Днепр будут пресечены, левый берег неприступен