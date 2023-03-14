https://ria.ru/20230314/belorussiya-1857697264.html

Наемники могут дестабилизировать обстановку в Белоруссии, заявили в Минске

Наемники могут дестабилизировать обстановку в Белоруссии, заявили в Минске - РИА Новости, 14.03.2023

Наемники могут дестабилизировать обстановку в Белоруссии, заявили в Минске

Находящиеся за рубежом участники вооруженных формирований могут быть задействованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявили в Министерстве внутренних... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T09:26

2023-03-14T09:26

2023-03-14T10:51

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белоруссия

минск

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МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Находящиеся за рубежом участники вооруженных формирований могут быть задействованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявили в Министерстве внутренних дел республики. "Сотрудникам ГУБОПиК МВД известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как Полк Калиновского и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе", — отметил представитель ведомства в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале белорусского МВД.Как отметили в сообщении, силовики сейчас отрабатывают связи белорусских экстремистов, террористов и наемников."В нашей стране у боевиков остались связи (в ряде случаев родственники и знакомые), которые образуют скрытые ячейки содействия преступной деятельности и вербовке граждан для участия в вооруженных действиях на территории Украины", — пояснил представитель белорусского министерства.Он добавил, что с начала прошлого года к уголовной ответственности привлечены 11 человек за попытку выезда из Белоруссии для вступления в военизированные формирования в качестве наемников.По информации МВД, в "полку Калиновского" (воюющем на Украине против России формировании белорусов, признанном в республике экстремистским) до недавнего времени насчитывалось около 200 установленных участников. Ведомству известно о гибели как минимум 20 его членов во время боевых действий на Украине.

https://ria.ru/20230313/belorussiya-1857607482.html

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белоруссия

минск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, минск