https://ria.ru/20230314/belorussiya-1857697264.html
Наемники могут дестабилизировать обстановку в Белоруссии, заявили в Минске
Наемники могут дестабилизировать обстановку в Белоруссии, заявили в Минске - РИА Новости, 14.03.2023
Наемники могут дестабилизировать обстановку в Белоруссии, заявили в Минске
Находящиеся за рубежом участники вооруженных формирований могут быть задействованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявили в Министерстве внутренних... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:26
2023-03-14T09:26
2023-03-14T10:51
в мире
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минск
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МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Находящиеся за рубежом участники вооруженных формирований могут быть задействованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявили в Министерстве внутренних дел республики. "Сотрудникам ГУБОПиК МВД известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как Полк Калиновского и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе", — отметил представитель ведомства в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале белорусского МВД.Как отметили в сообщении, силовики сейчас отрабатывают связи белорусских экстремистов, террористов и наемников."В нашей стране у боевиков остались связи (в ряде случаев родственники и знакомые), которые образуют скрытые ячейки содействия преступной деятельности и вербовке граждан для участия в вооруженных действиях на территории Украины", — пояснил представитель белорусского министерства.Он добавил, что с начала прошлого года к уголовной ответственности привлечены 11 человек за попытку выезда из Белоруссии для вступления в военизированные формирования в качестве наемников.По информации МВД, в "полку Калиновского" (воюющем на Украине против России формировании белорусов, признанном в республике экстремистским) до недавнего времени насчитывалось около 200 установленных участников. Ведомству известно о гибели как минимум 20 его членов во время боевых действий на Украине.
https://ria.ru/20230313/belorussiya-1857607482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск
В мире, Белоруссия, Минск
Наемники могут дестабилизировать обстановку в Белоруссии, заявили в Минске
МВД Белоруссии: наемников могут задействовать в дестабилизации обстановки в стране
МИНСК, 14 мар — РИА Новости.
Находящиеся за рубежом участники вооруженных формирований могут быть задействованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии, заявили
в Министерстве внутренних дел республики.
"Сотрудникам ГУБОПиК МВД известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как Полк Калиновского и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси. При этом могут быть использованы наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе", — отметил представитель ведомства в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале белорусского МВД.
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Как отметили в сообщении, силовики сейчас отрабатывают связи белорусских экстремистов, террористов и наемников.
"В нашей стране у боевиков остались связи (в ряде случаев родственники и знакомые), которые образуют скрытые ячейки содействия преступной деятельности и вербовке граждан для участия в вооруженных действиях на территории Украины", — пояснил представитель белорусского министерства.
Он добавил, что с начала прошлого года к уголовной ответственности привлечены 11 человек за попытку выезда из Белоруссии для вступления в военизированные формирования в качестве наемников.
По информации МВД, в "полку Калиновского" (воюющем на Украине
против России
формировании белорусов, признанном в республике экстремистским) до недавнего времени насчитывалось около 200 установленных участников. Ведомству известно о гибели как минимум 20 его членов во время боевых действий на Украине.
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