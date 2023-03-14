https://ria.ru/20230314/bankrotstvo-1857712159.html

Крупному швейцарскому банку предсказали крах сразу после банкротства SVB

Крупному швейцарскому банку предсказали крах сразу после банкротства SVB - РИА Новости, 14.03.2023

Крупному швейцарскому банку предсказали крах сразу после банкротства SVB

Следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:59

2023-03-14T10:59

2023-03-14T10:59

lehman brothers

экономика

credit suisse

швейцария

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, заявил финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки. Ранее Кийосаки точно предсказал крах Lehman Brothers в 2008 году. "Проблема заключается в рынке облигаций… я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse…, так как рынок облигаций рушится", - заявил он в эфире телеканала Fox Business. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.

https://ria.ru/20230314/svb-1857671925.html

швейцария

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

lehman brothers , экономика, credit suisse , швейцария