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Крупному швейцарскому банку предсказали крах сразу после банкротства SVB - РИА Новости, 14.03.2023
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10:59 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/bankrotstvo-1857712159.html
Крупному швейцарскому банку предсказали крах сразу после банкротства SVB
Крупному швейцарскому банку предсказали крах сразу после банкротства SVB - РИА Новости, 14.03.2023
Крупному швейцарскому банку предсказали крах сразу после банкротства SVB
Следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:59
2023-03-14T10:59
lehman brothers
экономика
credit suisse
швейцария
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, заявил финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки. Ранее Кийосаки точно предсказал крах Lehman Brothers в 2008 году. "Проблема заключается в рынке облигаций… я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse…, так как рынок облигаций рушится", - заявил он в эфире телеканала Fox Business. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.
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lehman brothers , экономика, credit suisse , швейцария
Lehman Brothers , Экономика, Credit Suisse , Швейцария
Крупному швейцарскому банку предсказали крах сразу после банкротства SVB

Предсказавший крах Lehman Brothers Роберт Кийосаки ждет теперь банкротства Credit Suisse

© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, заявил финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки.
Ранее Кийосаки точно предсказал крах Lehman Brothers в 2008 году.
"Проблема заключается в рынке облигаций… я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse…, так как рынок облигаций рушится", - заявил он в эфире телеканала Fox Business.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Lehman BrothersЭкономикаCredit SuisseШвейцария
 
 
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