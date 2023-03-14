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Песков рассказал о ситуации в российской банковской сфере - РИА Новости, 14.03.2023
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13:08 14.03.2023 (обновлено: 13:14 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/banki-1857759916.html
Песков рассказал о ситуации в российской банковской сфере
Песков рассказал о ситуации в российской банковской сфере - РИА Новости, 14.03.2023
Песков рассказал о ситуации в российской банковской сфере
Россия в определенной степени застрахована от негативного воздействия разворачивающегося кризиса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:08
2023-03-14T13:14
россия
экономика
сша
калифорния
дмитрий песков
федеральная резервная система сша
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия в определенной степени застрахована от негативного воздействия разворачивающегося кризиса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник."Потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом. Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", - добавил Песков.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
https://ria.ru/20230314/svb-1857671925.html
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россия, экономика, сша, калифорния, дмитрий песков, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank
Россия, Экономика, США, Калифорния, Дмитрий Песков, Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank
Песков рассказал о ситуации в российской банковской сфере

Песков: российские банки имеют связи лишь с некоторыми сегментами мировой системы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель у банкоматов
Посетитель у банкоматов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия в определенной степени застрахована от негативного воздействия разворачивающегося кризиса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
"Потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом. Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", - добавил Песков.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
Отделение банка Silicon Valley в Уэлсли, Массачусетс - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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РоссияЭкономикаСШАКалифорнияДмитрий ПесковФедеральная резервная система СШАБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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