https://ria.ru/20230314/banki-1857759916.html
Песков рассказал о ситуации в российской банковской сфере
Песков рассказал о ситуации в российской банковской сфере - РИА Новости, 14.03.2023
Песков рассказал о ситуации в российской банковской сфере
Россия в определенной степени застрахована от негативного воздействия разворачивающегося кризиса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:08
2023-03-14T13:08
2023-03-14T13:14
россия
экономика
сша
калифорния
дмитрий песков
федеральная резервная система сша
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия в определенной степени застрахована от негативного воздействия разворачивающегося кризиса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник."Потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом. Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", - добавил Песков.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
https://ria.ru/20230314/svb-1857671925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, сша, калифорния, дмитрий песков, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank
Россия, Экономика, США, Калифорния, Дмитрий Песков, Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank
Песков рассказал о ситуации в российской банковской сфере
Песков: российские банки имеют связи лишь с некоторыми сегментами мировой системы