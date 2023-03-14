https://ria.ru/20230314/banki-1857759254.html
В Кремле оценили влияние проблем в банковской системе США на Россию
В Кремле оценили влияние проблем в банковской системе США на Россию - РИА Новости, 14.03.2023
В Кремле оценили влияние проблем в банковской системе США на Россию
Проблемы в банковской системе США практически никак не могут сказаться на ситуации в российском банковском секторе, РФ в определенной степени застрахована от... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:06
2023-03-14T13:06
2023-03-14T13:06
экономика
сша
россия
дмитрий песков
федеральная резервная система сша
банкротство silicon valley bank
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Проблемы в банковской системе США практически никак не могут сказаться на ситуации в российском банковском секторе, РФ в определенной степени застрахована от негативного воздействия разворачивающегося кризиса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник. Во время общения с прессой Песков ответил на вопрос о том, могут ли проблемы с банками в США "перекинуться" на российскую банковскую систему. "Сейчас практически нет", - сказал он. "Потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом. Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", - добавил Песков. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
https://ria.ru/20230314/bankrotstvo-1857712159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, дмитрий песков, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank
Экономика, США, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank
В Кремле оценили влияние проблем в банковской системе США на Россию
Песков: проблемы с банками в США практически никак не повлияют на ситуацию в России
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Проблемы в банковской системе США практически никак не могут сказаться на ситуации в российском банковском секторе, РФ в определенной степени застрахована от негативного воздействия разворачивающегося кризиса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
Во время общения с прессой Песков ответил на вопрос о том, могут ли проблемы с банками в США "перекинуться" на российскую банковскую систему.
"Сейчас практически нет", - сказал он.
"Потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом. Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", - добавил Песков.
Регуляторы штата Калифорния
10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС
США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
Крупному швейцарскому банку предсказали крах сразу после банкротства SVB