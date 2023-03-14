https://ria.ru/20230314/banki-1857759254.html

В Кремле оценили влияние проблем в банковской системе США на Россию

В Кремле оценили влияние проблем в банковской системе США на Россию - РИА Новости, 14.03.2023

В Кремле оценили влияние проблем в банковской системе США на Россию

Проблемы в банковской системе США практически никак не могут сказаться на ситуации в российском банковском секторе, РФ в определенной степени застрахована от... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:06

2023-03-14T13:06

2023-03-14T13:06

экономика

сша

россия

дмитрий песков

федеральная резервная система сша

банкротство silicon valley bank

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Проблемы в банковской системе США практически никак не могут сказаться на ситуации в российском банковском секторе, РФ в определенной степени застрахована от негативного воздействия разворачивающегося кризиса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник. Во время общения с прессой Песков ответил на вопрос о том, могут ли проблемы с банками в США "перекинуться" на российскую банковскую систему. "Сейчас практически нет", - сказал он. "Потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями, опять же введенными коллективным Западом. Поэтому нет худа без добра, здесь мы в определенной степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном", - добавил Песков. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.

https://ria.ru/20230314/bankrotstvo-1857712159.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, сша, россия, дмитрий песков, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank