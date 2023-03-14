https://ria.ru/20230314/avtotrassa-1857885020.html

Сальдо заявил о начале строительства автомагистрали "Таврида-2"

Сальдо заявил о начале строительства автомагистрали "Таврида-2" - РИА Новости, 14.03.2023

Сальдо заявил о начале строительства автомагистрали "Таврида-2"

Работы по строительству автомагистрали "Таврида-2", проходящей через Херсонскую область, начаты, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:23

2023-03-14T20:23

2023-03-14T20:23

херсонская область

симферополь

джанкой

владимир сальдо

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Работы по строительству автомагистрали "Таврида-2", проходящей через Херсонскую область, начаты, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее сообщалось, что новая автострада получит название "Таврида-2". Она будет двухполосной и пройдет от Симферополя через Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Ростов-на-Дону. "Работы уже начаты. Работам, которые объективно видны людям, когда уже работает спецтехника, дорожная техника, предшествует комплекс большой работы, который не виден. Это проектирование, геодезические и геологические изыскания, которые уже ведутся полным ходом", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, строительство трассы позволит сомкнуть кольцо современной автострады вокруг Азовского моря. Сальдо подчеркнул, что уже завозятся материалы и техника для строительства дороги. "Уже готовятся все составляющие, которые нужны для строительства дороги… Не за горами уже конкретное строительство автострады", - сказал Сальдо, добавив, что работы будет вести "Росавтодор".

https://ria.ru/20230314/kherson-1857879648.html

https://ria.ru/20230308/pvo-1856635280.html

херсонская область

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Наталья Макарова

херсонская область , симферополь, джанкой, владимир сальдо, федеральное дорожное агентство (росавтодор)