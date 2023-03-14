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Сальдо заявил о начале строительства автомагистрали "Таврида-2" - РИА Новости, 14.03.2023
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20:23 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/avtotrassa-1857885020.html
Сальдо заявил о начале строительства автомагистрали "Таврида-2"
Сальдо заявил о начале строительства автомагистрали "Таврида-2" - РИА Новости, 14.03.2023
Сальдо заявил о начале строительства автомагистрали "Таврида-2"
Работы по строительству автомагистрали "Таврида-2", проходящей через Херсонскую область, начаты, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:23
2023-03-14T20:23
херсонская область
симферополь
джанкой
владимир сальдо
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Работы по строительству автомагистрали "Таврида-2", проходящей через Херсонскую область, начаты, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее сообщалось, что новая автострада получит название "Таврида-2". Она будет двухполосной и пройдет от Симферополя через Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Ростов-на-Дону. "Работы уже начаты. Работам, которые объективно видны людям, когда уже работает спецтехника, дорожная техника, предшествует комплекс большой работы, который не виден. Это проектирование, геодезические и геологические изыскания, которые уже ведутся полным ходом", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, строительство трассы позволит сомкнуть кольцо современной автострады вокруг Азовского моря. Сальдо подчеркнул, что уже завозятся материалы и техника для строительства дороги. "Уже готовятся все составляющие, которые нужны для строительства дороги… Не за горами уже конкретное строительство автострады", - сказал Сальдо, добавив, что работы будет вести "Росавтодор".
https://ria.ru/20230314/kherson-1857879648.html
https://ria.ru/20230308/pvo-1856635280.html
херсонская область
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херсонская область , симферополь, джанкой, владимир сальдо, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Херсонская область , Симферополь, Джанкой, Владимир Сальдо, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Сальдо заявил о начале строительства автомагистрали "Таврида-2"

Сальдо заявил о начале строительства трассы "Таврида-2", проходящей по Херсонской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтроительство автомобильной дороги
Строительство автомобильной дороги - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строительство автомобильной дороги. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Работы по строительству автомагистрали "Таврида-2", проходящей через Херсонскую область, начаты, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Ранее сообщалось, что новая автострада получит название "Таврида-2". Она будет двухполосной и пройдет от Симферополя через Джанкой, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Ростов-на-Дону.
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"Работы уже начаты. Работам, которые объективно видны людям, когда уже работает спецтехника, дорожная техника, предшествует комплекс большой работы, который не виден. Это проектирование, геодезические и геологические изыскания, которые уже ведутся полным ходом", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
По его словам, строительство трассы позволит сомкнуть кольцо современной автострады вокруг Азовского моря.
Сальдо подчеркнул, что уже завозятся материалы и техника для строительства дороги.
"Уже готовятся все составляющие, которые нужны для строительства дороги… Не за горами уже конкретное строительство автострады", - сказал Сальдо, добавив, что работы будет вести "Росавтодор".
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Херсонская областьСимферопольДжанкойВладимир СальдоФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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