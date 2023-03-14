https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857852096.html

Залужный назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта

Залужный назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта - РИА Новости, 14.03.2023

Залужный назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что удержание Артемовска является ключевым в обороне Украиной всего фронта. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:46

2023-03-14T17:46

2023-03-14T17:46

специальная военная операция на украине

безопасность

валерий залужный

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что удержание Артемовска является ключевым в обороне Украиной всего фронта. "Оборонительная операция на этом направлении имеет чрезвычайно важное стратегическое значение для сдерживания врага. Она является ключевой в стойкости обороны всего фронта", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной". В начале марта боец группы "Вагнер", выполняющий ряд задач на этом направлении, рассказал РИА Новости, что украинские военные уничтожили практически все мосты на подступах к Артемовску. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857684585.html

https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857567474.html

донецкая народная республика

артемовск

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, валерий залужный, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр