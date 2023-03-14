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Залужный назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857852096.html
Залужный назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта
Залужный назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта - РИА Новости, 14.03.2023
Залужный назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что удержание Артемовска является ключевым в обороне Украиной всего фронта. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:46
2023-03-14T17:46
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий залужный
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что удержание Артемовска является ключевым в обороне Украиной всего фронта. "Оборонительная операция на этом направлении имеет чрезвычайно важное стратегическое значение для сдерживания врага. Она является ключевой в стойкости обороны всего фронта", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной". В начале марта боец группы "Вагнер", выполняющий ряд задач на этом направлении, рассказал РИА Новости, что украинские военные уничтожили практически все мосты на подступах к Артемовску. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857684585.html
https://ria.ru/20230313/artemovsk-1857567474.html
донецкая народная республика
артемовск
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безопасность, валерий залужный, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Залужный, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Залужный назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта

Главком ВСУ Залужный назвал удержание Артемовска ключевым в обороне всего фронта

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что удержание Артемовска является ключевым в обороне Украиной всего фронта.
"Оборонительная операция на этом направлении имеет чрезвычайно важное стратегическое значение для сдерживания врага. Она является ключевой в стойкости обороны всего фронта", - написал он в своем Telegram-канале.
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Вчера, 06:35
Ранее в офисе Зеленского сообщили, что после заседания ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. В понедельник командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска "остается сложной".
В начале марта боец группы "Вагнер", выполняющий ряд задач на этом направлении, рассказал РИА Новости, что украинские военные уничтожили практически все мосты на подступах к Артемовску.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВалерий ЗалужныйДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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