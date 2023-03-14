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Пригожин оценил ежемесячные украинские потери в районе Артемовска - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:28 14.03.2023 (обновлено: 19:18 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857844788.html
Пригожин оценил ежемесячные украинские потери в районе Артемовска
Пригожин оценил ежемесячные украинские потери в районе Артемовска - РИА Новости, 14.03.2023
Пригожин оценил ежемесячные украинские потери в районе Артемовска
Потери украинских войск в районе Артемовска исчисляются тысячами, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:28
2023-03-14T19:18
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
евгений пригожин
украина
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Потери украинских войск в районе Артемовска исчисляются тысячами, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. При этом Пригожин не стал оценивать украинские потери в военной технике, сославшись на секретность этих данных. В то же время основатель "Вагнера" опроверг слухи о миллионах единиц оружия, якобы найденных в шахтах Артемовска и Соледара. "Это легенда. Во-первых, все шахты заминированы. Во-вторых, в шахтах огромное количество помещений, и когда-то действительно там наверняка хранилось большое количество оружия — может быть, еще в дореволюционный период. Но то, что мы сегодня находим — это пулеметы "Максим", пистолеты ТТ, — уже малопригодно для применения", — отметил он.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857816134.html
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безопасность, артемовск, евгений пригожин, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер", россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Евгений Пригожин, Украина, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер", Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пригожин оценил ежемесячные украинские потери в районе Артемовска

Глава "Группы Вагнера" Пригожин: ВСУ под Артемовском теряют до 11 тысяч человек в месяц

© AP Photo / Yevhen TitovРаненый украинский военнослужащий в районе Артемовска
Раненый украинский военнослужащий в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Yevhen Titov
Раненый украинский военнослужащий в районе Артемовска. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Потери украинских войск в районе Артемовска исчисляются тысячами, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
«
"По подсчетам Минобороны, порядка 10-11 тысяч человек в месяц. Это убитыми", — сказал он.
При этом Пригожин не стал оценивать украинские потери в военной технике, сославшись на секретность этих данных.
В то же время основатель "Вагнера" опроверг слухи о миллионах единиц оружия, якобы найденных в шахтах Артемовска и Соледара.
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Инфографика
"Это легенда. Во-первых, все шахты заминированы. Во-вторых, в шахтах огромное количество помещений, и когда-то действительно там наверняка хранилось большое количество оружия — может быть, еще в дореволюционный период. Но то, что мы сегодня находим — это пулеметы "Максим", пистолеты ТТ, — уже малопригодно для применения", — отметил он.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскЕвгений ПригожинУкраинаВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер"РоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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