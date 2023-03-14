https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857844788.html

Пригожин оценил ежемесячные украинские потери в районе Артемовска

Пригожин оценил ежемесячные украинские потери в районе Артемовска - РИА Новости, 14.03.2023

Пригожин оценил ежемесячные украинские потери в районе Артемовска

Потери украинских войск в районе Артемовска исчисляются тысячами, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:28

2023-03-14T17:28

2023-03-14T19:18

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

евгений пригожин

украина

вооруженные силы украины

чвк "вагнер"

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости. Потери украинских войск в районе Артемовска исчисляются тысячами, заявил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин. При этом Пригожин не стал оценивать украинские потери в военной технике, сославшись на секретность этих данных. В то же время основатель "Вагнера" опроверг слухи о миллионах единиц оружия, якобы найденных в шахтах Артемовска и Соледара. "Это легенда. Во-первых, все шахты заминированы. Во-вторых, в шахтах огромное количество помещений, и когда-то действительно там наверняка хранилось большое количество оружия — может быть, еще в дореволюционный период. Но то, что мы сегодня находим — это пулеметы "Максим", пистолеты ТТ, — уже малопригодно для применения", — отметил он.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857816134.html

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Кирилл Волков

безопасность, артемовск, евгений пригожин, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер", россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр