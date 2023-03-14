https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857842838.html
Пушилин заявил, что бои в Артемовске идут за каждый метр
Пушилин заявил, что бои в Артемовске идут за каждый метр - РИА Новости, 14.03.2023
Пушилин заявил, что бои в Артемовске идут за каждый метр
Ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска, Киев не считается со своими многочисленными потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:22
2023-03-14T17:22
2023-03-14T17:29
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска, Киев не считается со своими многочисленными потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Идут ожесточенные бои буквально за каждый метр Артемовска. Мы видим, что украинский режим абсолютно не считается с многочисленными потерями на соледарском, на артемовском направлении. По сути, своими приказами перемалывает своих же военнослужащих", - сказал Пушилин журналистам.В офисе Зеленского во вторник сообщили, что прошло заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857684585.html
артемовск
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин заявил, что бои в Артемовске идут за каждый метр
Пушилин: Украина не считается с потерями, бои идут за каждый метр Артемовска