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Пушилин заявил, что бои в Артемовске идут за каждый метр - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 14.03.2023 (обновлено: 17:29 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857842838.html
Пушилин заявил, что бои в Артемовске идут за каждый метр
Пушилин заявил, что бои в Артемовске идут за каждый метр - РИА Новости, 14.03.2023
Пушилин заявил, что бои в Артемовске идут за каждый метр
Ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска, Киев не считается со своими многочисленными потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:22
2023-03-14T17:29
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска, Киев не считается со своими многочисленными потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Идут ожесточенные бои буквально за каждый метр Артемовска. Мы видим, что украинский режим абсолютно не считается с многочисленными потерями на соледарском, на артемовском направлении. По сути, своими приказами перемалывает своих же военнослужащих", - сказал Пушилин журналистам.В офисе Зеленского во вторник сообщили, что прошло заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857684585.html
артемовск
донецкая народная республика
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артемовск, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что бои в Артемовске идут за каждый метр

Пушилин: Украина не считается с потерями, бои идут за каждый метр Артемовска

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска, Киев не считается со своими многочисленными потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Идут ожесточенные бои буквально за каждый метр Артемовска. Мы видим, что украинский режим абсолютно не считается с многочисленными потерями на соледарском, на артемовском направлении. По сути, своими приказами перемалывает своих же военнослужащих", - сказал Пушилин журналистам.
В офисе Зеленского во вторник сообщили, что прошло заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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