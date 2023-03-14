https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857842838.html

Пушилин заявил, что бои в Артемовске идут за каждый метр

Пушилин заявил, что бои в Артемовске идут за каждый метр - РИА Новости, 14.03.2023

Пушилин заявил, что бои в Артемовске идут за каждый метр

Ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска, Киев не считается со своими многочисленными потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:22

2023-03-14T17:22

2023-03-14T17:29

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7669fdc4b37454baabf06d0991b910b6.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска, Киев не считается со своими многочисленными потерями, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин."Идут ожесточенные бои буквально за каждый метр Артемовска. Мы видим, что украинский режим абсолютно не считается с многочисленными потерями на соледарском, на артемовском направлении. По сути, своими приказами перемалывает своих же военнослужащих", - сказал Пушилин журналистам.В офисе Зеленского во вторник сообщили, что прошло заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать Артемовск.

https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857684585.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артемовск, безопасность, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр