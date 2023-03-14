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Пленный заявил, что Киев перебрасывает в Артемовск необученных солдат - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857802089.html
Пленный заявил, что Киев перебрасывает в Артемовск необученных солдат
Пленный заявил, что Киев перебрасывает в Артемовск необученных солдат - РИА Новости, 14.03.2023
Пленный заявил, что Киев перебрасывает в Артемовск необученных солдат
Украинское командование перебрасывает в Артемовск молодых необученных солдат, "чуть ли не школьников", сообщил журналистам оказавшийся в плену военнослужащий... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:35
2023-03-14T15:35
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
украина
артемовск
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинское командование перебрасывает в Артемовск молодых необученных солдат, "чуть ли не школьников", сообщил журналистам оказавшийся в плену военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк. Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что операция в Артемовске сковывает украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города. "Чуть ли не школьников привозили, такие молодые пацаны, что автомат никогда не видели, куда им воевать", - рассказал Тарасюк, которому самому в феврале исполнился 21 год. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
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донецкая народная республика
украина
артемовск
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безопасность, донецкая народная республика, украина, артемовск, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пленный заявил, что Киев перебрасывает в Артемовск необученных солдат

Военнопленный Тарасюк: Киев бросает в Артемовск молодых солдат, чуть ли не школьников

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в районе Артемовска
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в районе Артемовска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинское командование перебрасывает в Артемовск молодых необученных солдат, "чуть ли не школьников", сообщил журналистам оказавшийся в плену военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк.
Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что операция в Артемовске сковывает украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города.
"Чуть ли не школьников привозили, такие молодые пацаны, что автомат никогда не видели, куда им воевать", - рассказал Тарасюк, которому самому в феврале исполнился 21 год.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Боец "Вагнера" рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском
Вчера, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАртемовскРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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