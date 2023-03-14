https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857802089.html

Пленный заявил, что Киев перебрасывает в Артемовск необученных солдат

Пленный заявил, что Киев перебрасывает в Артемовск необученных солдат - РИА Новости, 14.03.2023

Пленный заявил, что Киев перебрасывает в Артемовск необученных солдат

Украинское командование перебрасывает в Артемовск молодых необученных солдат, "чуть ли не школьников", сообщил журналистам оказавшийся в плену военнослужащий... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:35

2023-03-14T15:35

2023-03-14T15:35

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

украина

артемовск

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинское командование перебрасывает в Артемовск молодых необученных солдат, "чуть ли не школьников", сообщил журналистам оказавшийся в плену военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк. Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что операция в Артемовске сковывает украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города. "Чуть ли не школьников привозили, такие молодые пацаны, что автомат никогда не видели, куда им воевать", - рассказал Тарасюк, которому самому в феврале исполнился 21 год. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857684585.html

донецкая народная республика

украина

артемовск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, украина, артемовск, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр