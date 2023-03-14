https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857801104.html

Киев оставил в Артемовске только младший командный состав, сообщил пленный

Киев оставил в Артемовске только младший командный состав, сообщил пленный - РИА Новости, 14.03.2023

Киев оставил в Артемовске только младший командный состав, сообщил пленный

Киев оставил в Артемовске только младший командный состав, остальное командование перебралось в тыловые районы, сообщил журналистам военнослужащий 3-й бригады... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:32

2023-03-14T15:32

2023-03-14T16:01

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Киев оставил в Артемовске только младший командный состав, остальное командование перебралось в тыловые районы, сообщил журналистам военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк, оказавшийся в плену. Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что операция в Артемовске сковывает украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города. "Я в основном видел из командования командиров взводов и рот. А таких вышестоящих – нет, они в тыл уезжают и оттуда отдают уже команды", - рассказал пленный. Он уточнил, что на позициях встречал бойцов националистического батальона "Азов"*, которые запугивали украинских военнослужащих. "Они говорили, что убегать нельзя, потому что расстреляем", - заявил Тарасюк. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230314/azom-1857742842.html

артемовск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский военнопленный о ситуации в Артемовске В Артемовске у украинских войск остается только младший командный состав, рассказал РИА Новости пленный из состава нацгвардии Украины. По его словам, на позициях есть националисты, угрожающие расстрелом в случае бегства. В целом в город перебрасывают все больше необученной молодежи. 2023-03-14T15:32 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, украина, вооруженные силы украины