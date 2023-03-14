https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857801104.html
Киев оставил в Артемовске только младший командный состав, сообщил пленный
Киев оставил в Артемовске только младший командный состав, сообщил пленный - РИА Новости, 14.03.2023
Киев оставил в Артемовске только младший командный состав, сообщил пленный
Киев оставил в Артемовске только младший командный состав, остальное командование перебралось в тыловые районы, сообщил журналистам военнослужащий 3-й бригады... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:32
2023-03-14T15:32
2023-03-14T16:01
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857810774_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4d0374e3fb4d193ce87c88dfd9cfdd2.jpg
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Киев оставил в Артемовске только младший командный состав, остальное командование перебралось в тыловые районы, сообщил журналистам военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк, оказавшийся в плену. Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что операция в Артемовске сковывает украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города. "Я в основном видел из командования командиров взводов и рот. А таких вышестоящих – нет, они в тыл уезжают и оттуда отдают уже команды", - рассказал пленный. Он уточнил, что на позициях встречал бойцов националистического батальона "Азов"*, которые запугивали украинских военнослужащих. "Они говорили, что убегать нельзя, потому что расстреляем", - заявил Тарасюк. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230314/azom-1857742842.html
артемовск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857810774_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_779ec8538e858485eb9fc3f0dced7539.jpg
Украинский военнопленный о ситуации в Артемовске
В Артемовске у украинских войск остается только младший командный состав, рассказал РИА Новости пленный из состава нацгвардии Украины. По его словам, на позициях есть националисты, угрожающие расстрелом в случае бегства. В целом в город перебрасывают все больше необученной молодежи.
2023-03-14T15:32
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины
Киев оставил в Артемовске только младший командный состав, сообщил пленный
Украинский военнопленный: Киев оставил в Артемовске только младший командный состав
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Киев оставил в Артемовске только младший командный состав, остальное командование перебралось в тыловые районы, сообщил журналистам военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк, оказавшийся в плену.
Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин
объявил, что операция в Артемовске сковывает украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города.
"Я в основном видел из командования командиров взводов и рот. А таких вышестоящих – нет, они в тыл уезжают и оттуда отдают уже команды", - рассказал пленный.
Он уточнил, что на позициях встречал бойцов националистического батальона "Азов"*, которые запугивали украинских военнослужащих.
Российские силы взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артемовске
"Они говорили, что убегать нельзя, потому что расстреляем", - заявил Тарасюк.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР
к северу от крупного города Горловка
, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город идут ожесточенные бои.
* Террористическая организация, запрещенная в России.