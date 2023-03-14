https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857799859.html

Украинский военный заявил о преимуществе российских сил в Артемовске

Украинский военный заявил о преимуществе российских сил в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023

Украинский военный заявил о преимуществе российских сил в Артемовске

Российские военные имеют преимущество в артиллерийском огне в боях за Артемовск, заявил гранатометчик отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сыротюк в эфире... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:28

2023-03-14T15:28

2023-03-14T16:23

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

донбасс

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские военные имеют преимущество в артиллерийском огне в боях за Артемовск, заявил гранатометчик отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сыротюк в эфире всеукраинского телемарафона.Военный назвал количество российской артиллерии, задействованной в боях за город, "неимоверным". Он отметил, что ВСУ нужно больше пушек, чтобы ответить союзным силам.Сегодня источник РИА Новости сообщил, что российские подразделения взяли под контроль одно из помещений на Артемовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал военных ВСУ. Предприятие располагается в центре города.Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города.В воскресенье командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что Артемовск может оказаться для украинской армии очередным котлом. Он напомнил о боях в Дебальцево в 2015 году, когда донецкие ополченцы окружили силы киевского режима и котел стал ареной ожесточенных боев.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава киевских войск.

https://ria.ru/20230314/azom-1857742842.html

https://ria.ru/20230314/ssha-1857701216.html

артемовск

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донбасс

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Украинский военнопленный о ситуации в Артемовске В Артемовске у украинских войск остается только младший командный состав, рассказал РИА Новости пленный из состава нацгвардии Украины. По его словам, на позициях есть националисты, угрожающие расстрелом в случае бегства. В целом в город перебрасывают все больше необученной молодежи. 2023-03-14T15:28 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, артемовск, киев, донбасс