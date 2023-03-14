https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857780024.html

Командир "Ахмата" оценил численность украинских военных в Артемовске

Командир "Ахмата" оценил численность украинских военных в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023

Командир "Ахмата" оценил численность украинских военных в Артемовске

Украинское командование могло привлечь до десяти тысяч бойцов для удержания Артемовска, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:13

2023-03-14T14:13

2023-03-14T15:18

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

апты алаудинов

киев

ян гагин

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинское командование могло привлечь до десяти тысяч бойцов для удержания Артемовска, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, Киев вывел из города квалифицированные войска и стянул туда мобилизованных, которые ежедневно "погибают сотнями".Алаудинов добавил, что не располагает данными, какую часть группировки ВСУ в Артемовске российским военным уже удалось уничтожить.Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города, а за день до этого командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что город может оказаться для украинской армии очередным котлом.Советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что ВСУ потеряли в боях за Соледар и Артемовск десятки тысяч человек, поэтому не способны на контрнаступление ни на одном из участков фронта.

https://ria.ru/20230314/azom-1857742842.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, апты алаудинов, киев, ян гагин