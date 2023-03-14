Командир "Ахмата" оценил численность украинских военных в Артемовске
Командир "Ахмата" Алаудинов: Артемовск удерживают семь-десять тысяч украинских военных
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинское командование могло привлечь до десяти тысяч бойцов для удержания Артемовска, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
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"Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов. <...> Для удержания этого города там минимум от семи до десяти тысяч было привлечено этих сил и средств примерно. И по территории, и по масштабам ведения боевых действий", — уточнил военный.
По его словам, Киев вывел из города квалифицированные войска и стянул туда мобилизованных, которые ежедневно "погибают сотнями".
Алаудинов добавил, что не располагает данными, какую часть группировки ВСУ в Артемовске российским военным уже удалось уничтожить.
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Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города, а за день до этого командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что город может оказаться для украинской армии очередным котлом.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что ВСУ потеряли в боях за Соледар и Артемовск десятки тысяч человек, поэтому не способны на контрнаступление ни на одном из участков фронта.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.