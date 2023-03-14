Рейтинг@Mail.ru
Командир "Ахмата" оценил численность украинских военных в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 14.03.2023 (обновлено: 15:18 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857780024.html
Командир "Ахмата" оценил численность украинских военных в Артемовске
Командир "Ахмата" оценил численность украинских военных в Артемовске - РИА Новости, 14.03.2023
Командир "Ахмата" оценил численность украинских военных в Артемовске
Украинское командование могло привлечь до десяти тысяч бойцов для удержания Артемовска, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:13
2023-03-14T15:18
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
апты алаудинов
киев
ян гагин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58431f294bf2d0d54a6a5d41b96b161e.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинское командование могло привлечь до десяти тысяч бойцов для удержания Артемовска, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, Киев вывел из города квалифицированные войска и стянул туда мобилизованных, которые ежедневно "погибают сотнями".Алаудинов добавил, что не располагает данными, какую часть группировки ВСУ в Артемовске российским военным уже удалось уничтожить.Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города, а за день до этого командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что город может оказаться для украинской армии очередным котлом.Советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что ВСУ потеряли в боях за Соледар и Артемовск десятки тысяч человек, поэтому не способны на контрнаступление ни на одном из участков фронта.
https://ria.ru/20230314/azom-1857742842.html
артемовск
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d3f7abb605e35ed13e384046a3bf0c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, апты алаудинов, киев, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов, Киев, Ян Гагин
Командир "Ахмата" оценил численность украинских военных в Артемовске

Командир "Ахмата" Алаудинов: Артемовск удерживают семь-десять тысяч украинских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинское командование могло привлечь до десяти тысяч бойцов для удержания Артемовска, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
«

"Сказать точно, сколько там бойцов ВСУ, я не готов. <...> Для удержания этого города там минимум от семи до десяти тысяч было привлечено этих сил и средств примерно. И по территории, и по масштабам ведения боевых действий", — уточнил военный.

По его словам, Киев вывел из города квалифицированные войска и стянул туда мобилизованных, которые ежедневно "погибают сотнями".
Алаудинов добавил, что не располагает данными, какую часть группировки ВСУ в Артемовске российским военным уже удалось уничтожить.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Накануне командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной для ВСУ. Он отметил, что российские военные наступают по нескольким направлениям, угрожая украинской обороне и продвигаясь к центральным районам города, а за день до этого командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский не исключил, что город может оказаться для украинской армии очередным котлом.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что ВСУ потеряли в боях за Соледар и Артемовск десятки тысяч человек, поэтому не способны на контрнаступление ни на одном из участков фронта.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

Российские военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Российские силы взяли под контроль часть завода АЗОМ в Артемовске
Вчера, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАпты АлаудиновКиевЯн Гагин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала