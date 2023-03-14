https://ria.ru/20230314/armeniya-1857842321.html

Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о неуважении к властям Армении

Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о неуважении к властям Армении - РИА Новости, 14.03.2023

Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о неуважении к властям Армении

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о запрете на... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:19

2023-03-14T17:19

2023-03-14T17:55

армения

россия

маргарита симоньян

никол пашинян

арам габрелянов

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о запрете на въезд в республику за неуважение к властям."Ни про какие коридоры я никогда ничего не говорила, а говорила и буду говорить лично про Пашиняна — что он выродок и предатель армянского народа, что он продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог, что он ненавидит Россию и обманывает Путина, что он церэушная подстилка без чести и совести, как все церэушные подстилки", — написала она в Telegram-канале.Симоньян отметила, что именно за эти слова ей закрыли въезд в Армению. При этом она напомнила, что рассказывала об этом еще летом прошлого года, хотя многие не верили. Журналистка признала, что данная проблема ее мало беспокоит, так как она не планировала посещать эту страну."Я и так в Армению не собиралась и была-то там всего два раза в жизни: в 25 лет в командировке с Начальником, в 35 — с Тиграном по приглашению друга Тиграна познакомиться со страной и с родственниками Тиграна", — уточнила Симоньян. Ранее сегодня Пашинян во время пресс-конференции признал долго скрываемый Ереваном факт наличия запрета на въезд в страну для российских армян — Маргариты Симоньян и основателя холдинга "Ньюс Медиа" Арама Габрелянова. По его словам, "уважение нужно проявлять в том числе в отношении избранных народом властей".Власти Армении прежде уходили от ответа на прямой вопрос о существовании такого запрета. В частности, в ноябре прошлого года командующий пограничными войсками СНБ Армении Арман Маралчан в ответе на запрос РИА Новости по поводу Симоньян сообщил, что эту информацию "передать невозможно, так как она содержит данные личного характера". Журналистка, в свою очередь, призвала армянские власти "не юлить" и ответить прямо.Маргарина Симоньян также подчеркнула, что при руководстве Пашиняна в Армению она бы "не полетела ни в каком раскладе". "Но смущает формулировка, с которой мне закрыли въезд. "За неуважение". Какое неуважение, эфенди? Неуважение еще надо заслужить. А вы, эфенди, находитесь в зоне омерзения. Так и поправьте свою формулировочку. "Маргарите Симоньян закрыт въезд в Армению за омерзение по отношению к действующей власти", — заключила она. Ранее Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщал, что российскому журналисту и издателю, основателю холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову запретили въезд в Армению и он оказался в списке нежелательных лиц.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта заявил, что Москва относится к такому запрету негативно. По его словам, Армения — это большой друг, союзник, стратегический партнер России, уровень и характер двусторонних отношений обязывает оберегать двусторонние отношения от таких случаев. Симоньян в октябре прошлого года сообщала, что ей и первому заместителю комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину правительство Армении запретило въезд в страну.

https://ria.ru/20221028/zatulin-1827499538.html

https://ria.ru/20230310/armeniya-1856971656.html

https://ria.ru/20230314/pashinyan-1857795139.html

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Кирилл Волков

армения, россия, маргарита симоньян, никол пашинян, арам габрелянов, в мире