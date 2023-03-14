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Калининградский губернатор Алиханов побывал в зоне СВО - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/alikhanov-1857698364.html
Калининградский губернатор Алиханов побывал в зоне СВО
Калининградский губернатор Алиханов побывал в зоне СВО - РИА Новости, 14.03.2023
Калининградский губернатор Алиханов побывал в зоне СВО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что был в командировке в зоне СВО, где навестил бойцов 11-го корпуса и передал им прицелы,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:39
2023-03-14T09:39
специальная военная операция на украине
безопасность
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что был в командировке в зоне СВО, где навестил бойцов 11-го корпуса и передал им прицелы, квадрокоптеры и комплекты одежды. "Привезли нашим ребятам несколько тонн нужного и важного груза: 60 тепловизионных прицелов, 16 квадрокоптеров с тепловизионными прицелами, 600 комплектов одежды и прочее", - написал Алиханов в Telegram-канале. Глава региона рассказал, что посетил несколько позиций 11-го корпуса: 7-й и 9-й мотострелковые полки, 11-й танковый полк, 244-ю артиллерийскую бригаду, а также 46-й отдельный разведывательный батальон. "Поговорил с ребятами на месте: быт у них налажен, нужна поддержка с узкоспециальным оборудованием. Собрали новые заявки, будем помогать дальше", - отметил Алиханов.
https://ria.ru/20230314/komandir-1857681198.html
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безопасность, калининградская область, антон алиханов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калининградская область, Антон Алиханов
Калининградский губернатор Алиханов побывал в зоне СВО

Калининградский губернатор Алиханов побывал в зоне СВО и передал бойцам снаряжение

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что был в командировке в зоне СВО, где навестил бойцов 11-го корпуса и передал им прицелы, квадрокоптеры и комплекты одежды.
"Привезли нашим ребятам несколько тонн нужного и важного груза: 60 тепловизионных прицелов, 16 квадрокоптеров с тепловизионными прицелами, 600 комплектов одежды и прочее", - написал Алиханов в Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что посетил несколько позиций 11-го корпуса: 7-й и 9-й мотострелковые полки, 11-й танковый полк, 244-ю артиллерийскую бригаду, а также 46-й отдельный разведывательный батальон.
"Поговорил с ребятами на месте: быт у них налажен, нужна поддержка с узкоспециальным оборудованием. Собрали новые заявки, будем помогать дальше", - отметил Алиханов.
Военные на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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