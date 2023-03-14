https://ria.ru/20230314/alikhanov-1857698364.html

Калининградский губернатор Алиханов побывал в зоне СВО

Калининградский губернатор Алиханов побывал в зоне СВО - РИА Новости, 14.03.2023

Калининградский губернатор Алиханов побывал в зоне СВО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что был в командировке в зоне СВО, где навестил бойцов 11-го корпуса и передал им прицелы,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T09:39

2023-03-14T09:39

2023-03-14T09:39

специальная военная операция на украине

безопасность

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что был в командировке в зоне СВО, где навестил бойцов 11-го корпуса и передал им прицелы, квадрокоптеры и комплекты одежды. "Привезли нашим ребятам несколько тонн нужного и важного груза: 60 тепловизионных прицелов, 16 квадрокоптеров с тепловизионными прицелами, 600 комплектов одежды и прочее", - написал Алиханов в Telegram-канале. Глава региона рассказал, что посетил несколько позиций 11-го корпуса: 7-й и 9-й мотострелковые полки, 11-й танковый полк, 244-ю артиллерийскую бригаду, а также 46-й отдельный разведывательный батальон. "Поговорил с ребятами на месте: быт у них налажен, нужна поддержка с узкоспециальным оборудованием. Собрали новые заявки, будем помогать дальше", - отметил Алиханов.

https://ria.ru/20230314/komandir-1857681198.html

калининградская область

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, калининградская область, антон алиханов