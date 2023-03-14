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Суд в Германии поддержал передачу активов "Роснефти" под внешнее управление - РИА Новости, 14.03.2023
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17:50 14.03.2023 (обновлено: 18:20 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/aktivy-1857853133.html
Суд в Германии поддержал передачу активов "Роснефти" под внешнее управление
Суд в Германии поддержал передачу активов "Роснефти" под внешнее управление - РИА Новости, 14.03.2023
Суд в Германии поддержал передачу активов "Роснефти" под внешнее управление
Суд в Германии поддержал передачу активов Роснефти под внешнее управление, объяснив это тем, что данная мера "уместна" и необходима для предотвращения риска... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:50
2023-03-14T18:20
германия
роснефть
экономика
цены на нефть
россия
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БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Суд в Германии поддержал передачу активов Роснефти под внешнее управление, объяснив это тем, что данная мера "уместна" и необходима для предотвращения риска нарушения поставок нефти из РФ, говорится в заявлении федерального суда.Во вторник немецкое информагентство dpa сообщило, что суд в Германии отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление."Изданный в сентябре 2022 года указ (министерства экономики ФРГ - ред.) об установлении внешнего управления в соответствии с Законом об энергетической безопасности над компаниями Rosneft Deutschland GmbH и Rosneft Refining and Marketing GmbH в Берлине является законным. Такое решение принял сегодня Федеральный административный суд в Лейпциге", - сообщила пресс-служба суда.Отмечается, что передача активов "уместна" и необходима для предотвращения риска нарушения поставок и "принятия своевременных мер для того, чтобы сделать НПЗ PCK независимым от поставок российской нефти".Ранее представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.Правительство ФРГ в сентябре прошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.
https://ria.ru/20230302/rosneft-1855339804.html
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германия, роснефть, экономика, цены на нефть, россия, берлин (город)
Германия, Роснефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Берлин (город)
Суд в Германии поддержал передачу активов "Роснефти" под внешнее управление

Суд в Германии подтвердил поддержку передачи активов "Роснефти" под внешнее управление

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд "Роснефть"
Стенд Роснефть - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд "Роснефть" . Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Суд в Германии поддержал передачу активов Роснефти под внешнее управление, объяснив это тем, что данная мера "уместна" и необходима для предотвращения риска нарушения поставок нефти из РФ, говорится в заявлении федерального суда.
Во вторник немецкое информагентство dpa сообщило, что суд в Германии отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление.
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"Изданный в сентябре 2022 года указ (министерства экономики ФРГ - ред.) об установлении внешнего управления в соответствии с Законом об энергетической безопасности над компаниями Rosneft Deutschland GmbH и Rosneft Refining and Marketing GmbH в Берлине является законным. Такое решение принял сегодня Федеральный административный суд в Лейпциге", - сообщила пресс-служба суда.
Отмечается, что передача активов "уместна" и необходима для предотвращения риска нарушения поставок и "принятия своевременных мер для того, чтобы сделать НПЗ PCK независимым от поставок российской нефти".
Ранее представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.
Правительство ФРГ в сентябре прошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.
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