https://ria.ru/20230314/aktivy-1857853133.html

Суд в Германии поддержал передачу активов "Роснефти" под внешнее управление

Суд в Германии поддержал передачу активов "Роснефти" под внешнее управление - РИА Новости, 14.03.2023

Суд в Германии поддержал передачу активов "Роснефти" под внешнее управление

Суд в Германии поддержал передачу активов Роснефти под внешнее управление, объяснив это тем, что данная мера "уместна" и необходима для предотвращения риска... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:50

2023-03-14T17:50

2023-03-14T18:20

германия

роснефть

экономика

цены на нефть

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БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Суд в Германии поддержал передачу активов Роснефти под внешнее управление, объяснив это тем, что данная мера "уместна" и необходима для предотвращения риска нарушения поставок нефти из РФ, говорится в заявлении федерального суда.Во вторник немецкое информагентство dpa сообщило, что суд в Германии отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление."Изданный в сентябре 2022 года указ (министерства экономики ФРГ - ред.) об установлении внешнего управления в соответствии с Законом об энергетической безопасности над компаниями Rosneft Deutschland GmbH и Rosneft Refining and Marketing GmbH в Берлине является законным. Такое решение принял сегодня Федеральный административный суд в Лейпциге", - сообщила пресс-служба суда.Отмечается, что передача активов "уместна" и необходима для предотвращения риска нарушения поставок и "принятия своевременных мер для того, чтобы сделать НПЗ PCK независимым от поставок российской нефти".Ранее представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.Правительство ФРГ в сентябре прошлого года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.

https://ria.ru/20230302/rosneft-1855339804.html

https://ria.ru/20230310/aktivy-1856970744.html

германия

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германия, роснефть, экономика, цены на нефть, россия, берлин (город)