https://ria.ru/20230314/aktivy-1857812212.html

МИД Британии назвал конфискацию замороженных российских активов непростой

МИД Британии назвал конфискацию замороженных российских активов непростой - РИА Новости, 14.03.2023

МИД Британии назвал конфискацию замороженных российских активов непростой

Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что "не так просто" конфисковать замороженные российские активы, так как в прошлом такой практики не было,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:01

2023-03-14T16:01

2023-03-14T16:09

россия

украина

джеймс клеверли

санкции в отношении россии

евросоюз

еврокомиссия

в мире

великобритания

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что "не так просто" конфисковать замороженные российские активы, так как в прошлом такой практики не было, несмотря на многочисленные конфликты стран. "Простая истина заключается в том, что это не так просто, как предполагает вопрос (парламентария – ред.). Дело в том, что конфликты в мире были и раньше. Были и виновные. Но никогда не было конфискации активов. Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы", - заявил Клеверли, отвечая на вопрос парламентария о конкретном плане правительства по конфискации российских активов. Трансляция велась на сайте палаты общин. Клеверли также отметил, что британское правительство внимательно рассматривает предложения по этому вопросу, которые в настоящее время изучаются и проверяются партнерами Британии. По словам главы МИД, Британия будет добиваться наказания России за конфликт на Украине. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Также сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих российским частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230309/aktivy-1856838965.html

https://ria.ru/20230224/aktivy-1854124584.html

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россия, украина, джеймс клеверли, санкции в отношении россии, евросоюз, еврокомиссия, в мире, великобритания, экономика