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Депутаты Рады призвали Сунака помочь в передаче российских активов Украине

Депутаты Рады призвали Сунака помочь в передаче российских активов Украине - РИА Новости, 14.03.2023

Депутаты Рады призвали Сунака помочь в передаче российских активов Украине

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что украинские парламентарии направили письмо премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, в котором призвали РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:30

2023-03-14T12:30

2023-03-14T12:30

россия

великобритания

украина

алексей гончаренко

риши сунак

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что украинские парламентарии направили письмо премьер-министру Великобритании Риши Сунаку, в котором призвали конфисковать арестованные российские активы и передать их Украине. "Кремль и все его кошельки должны заплатить за войну, а деньги должны быть конфискованы. Подписал вместе с народными депутатами соответствующее письмо премьер-министру Великобритании Риши Сунаку с призывом поддержать аресты замороженных российских активов, которые могут уже пойти на восстановление Украины", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, в Великобритании уже заморожено не менее 26 миллиардов фунтов стерлингов из резервов российского Центробанка. Депутат подчеркнул, что арест должен быть наложен также и на "неразглашенные российские активы", чтобы владельцы не могли уйти от санкций. "Отдельно отметили наложение ареста на активы, полученные преступным путем. Если будет установлено, что они нарушили международное право, могут быть основания для ареста их санкционных активов", - добавил Гончаренко. Кабмин Украины ранее согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Как сообщал в сентябре украинский премьер Денис Шмыгаль, первой приняла национальное законодательство о конфискации российских активов и их передаче на восстановление Украины Канада. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина золотовалютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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https://ria.ru/20230310/banki-1856943862.html

https://ria.ru/20230227/aktivy-1854693885.html

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россия, великобритания, украина, алексей гончаренко, риши сунак, владимир зеленский, верховная рада украины