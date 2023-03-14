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В МИД назвали Россию провайдером суверенитета для Африки - РИА Новости, 14.03.2023
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17:02 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/afrika-1857836397.html
В МИД назвали Россию провайдером суверенитета для Африки
В МИД назвали Россию провайдером суверенитета для Африки - РИА Новости, 14.03.2023
В МИД назвали Россию провайдером суверенитета для Африки
Россия является провайдером суверенитета для стран Африки, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:02
2023-03-14T17:02
россия
африка
олег озеров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия является провайдером суверенитета для стран Африки, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. "В качестве ключевой задачи мы видим укрепление суверенитета африканских государств. Россия для вас - провайдер суверенитета. Мы обеспечили свой суверенитет, и мы готовы помогать другим именно для того, чтобы перейти к новой модели международных отношений, к равноправному сотрудничеству в рамках многополярного мира", - сказал Озеров в ходе международного форума "Россия-Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию".
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россия, африка, олег озеров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Африка, Олег Озеров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД назвали Россию провайдером суверенитета для Африки

Посол МИД Озеров назвал Россию провайдером суверенитета для африканских стран

© AP Photo / Sophie GarciaСторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо
Сторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Sophie Garcia
Сторонники Ибрагима Траоре в Уагадугу, Буркина-Фасо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия является провайдером суверенитета для стран Африки, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
"В качестве ключевой задачи мы видим укрепление суверенитета африканских государств. Россия для вас - провайдер суверенитета. Мы обеспечили свой суверенитет, и мы готовы помогать другим именно для того, чтобы перейти к новой модели международных отношений, к равноправному сотрудничеству в рамках многополярного мира", - сказал Озеров в ходе международного форума "Россия-Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию".
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