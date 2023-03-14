https://ria.ru/20230314/afrika-1857836397.html

В МИД назвали Россию провайдером суверенитета для Африки

В МИД назвали Россию провайдером суверенитета для Африки - РИА Новости, 14.03.2023

В МИД назвали Россию провайдером суверенитета для Африки

Россия является провайдером суверенитета для стран Африки, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:02

2023-03-14T17:02

2023-03-14T17:02

россия

африка

олег озеров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия является провайдером суверенитета для стран Африки, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. "В качестве ключевой задачи мы видим укрепление суверенитета африканских государств. Россия для вас - провайдер суверенитета. Мы обеспечили свой суверенитет, и мы готовы помогать другим именно для того, чтобы перейти к новой модели международных отношений, к равноправному сотрудничеству в рамках многополярного мира", - сказал Озеров в ходе международного форума "Россия-Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию".

https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html

россия

африка

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, африка, олег озеров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)