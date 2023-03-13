https://ria.ru/20230313/zaderzhanie-1857447573.html

В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину

В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину - РИА Новости, 13.03.2023

В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину

В Новгородской области задержали агента украинской разведки, который пытался склонить мобилизованных к государственной измене, сообщило региональное управление... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T09:32

2023-03-13T09:32

2023-03-13T10:20

новгородская область

украина

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. В Новгородской области задержали агента украинской разведки, который пытался склонить мобилизованных к государственной измене, сообщило региональное управление ФСБ.В ФСБ уточили, что задержанный работал на Главное управление разведки украинского Минобороны. Против него возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Сейчас фигуранта отправили под арест.Призыв в рамках частичной мобилизации объявили в России 21 сентября 2022 года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это потребовалось для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В вооруженные силы, как и планировалось, призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20230201/terakty-1848872803.html

новгородская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание россиянина, работавшего на украинскую разведку. Видео УФСБ России В Новгородской области задержан россиянин, который по заданию украинской разведки пытался склонять военных РФ к госизмене. 2023-03-13T09:32 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новгородская область, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)