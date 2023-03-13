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В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину - РИА Новости, 13.03.2023
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09:32 13.03.2023 (обновлено: 10:20 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/zaderzhanie-1857447573.html
В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину
В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину - РИА Новости, 13.03.2023
В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину
В Новгородской области задержали агента украинской разведки, который пытался склонить мобилизованных к государственной измене, сообщило региональное управление... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:32
2023-03-13T10:20
новгородская область
украина
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. В Новгородской области задержали агента украинской разведки, который пытался склонить мобилизованных к государственной измене, сообщило региональное управление ФСБ.В ФСБ уточили, что задержанный работал на Главное управление разведки украинского Минобороны. Против него возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Сейчас фигуранта отправили под арест.Призыв в рамках частичной мобилизации объявили в России 21 сентября 2022 года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это потребовалось для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В вооруженные силы, как и планировалось, призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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новгородская область
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Задержание россиянина, работавшего на украинскую разведку. Видео УФСБ России
В Новгородской области задержан россиянин, который по заданию украинской разведки пытался склонять военных РФ к госизмене.
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новгородская область, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Новгородская область, Украина, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину

ФСБ задержала в Новгородской области россиянина, работавшего на украинскую разведку

Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. В Новгородской области задержали агента украинской разведки, который пытался склонить мобилизованных к государственной измене, сообщило региональное управление ФСБ.
«

"Фигурант предпринимал меры по склонению призванных в ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации к государственной измене путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен", — говорится в релизе.

В ФСБ уточили, что задержанный работал на Главное управление разведки украинского Минобороны. Против него возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Сейчас фигуранта отправили под арест.
Призыв в рамках частичной мобилизации объявили в России 21 сентября 2022 года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это потребовалось для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В вооруженные силы, как и планировалось, призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Кадры задержания украинских агентов за диверсию на железной дороге в Свердловской области
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Новгородская областьУкраинаПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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