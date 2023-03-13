https://ria.ru/20230313/zaderzhanie-1857447573.html
В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину
В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину - РИА Новости, 13.03.2023
В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину
В Новгородской области задержали агента украинской разведки, который пытался склонить мобилизованных к государственной измене, сообщило региональное управление... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:32
2023-03-13T09:32
2023-03-13T10:20
новгородская область
украина
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар — РИА Новости. В Новгородской области задержали агента украинской разведки, который пытался склонить мобилизованных к государственной измене, сообщило региональное управление ФСБ.В ФСБ уточили, что задержанный работал на Главное управление разведки украинского Минобороны. Против него возбудили уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Сейчас фигуранта отправили под арест.Призыв в рамках частичной мобилизации объявили в России 21 сентября 2022 года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это потребовалось для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В вооруженные силы, как и планировалось, призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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новгородская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание россиянина, работавшего на украинскую разведку. Видео УФСБ России
В Новгородской области задержан россиянин, который по заданию украинской разведки пытался склонять военных РФ к госизмене.
2023-03-13T09:32
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, украина, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Новгородская область, Украина, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Новгородской области задержали россиянина, работавшего на Украину
ФСБ задержала в Новгородской области россиянина, работавшего на украинскую разведку