https://ria.ru/20230313/zabastovki-1857591436.html
В Германии отменили более 350 рейсов из-за забастовок
В Германии отменили более 350 рейсов из-за забастовок - РИА Новости, 13.03.2023
В Германии отменили более 350 рейсов из-за забастовок
По причине предупредительных забастовок, в аэропортах Берлина, Гамбурга, Бремена и Ганновера в понедельник были отменены свыше 350 рейсов, как сообщается на... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:59
2023-03-13T16:59
2023-03-13T16:59
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БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. По причине предупредительных забастовок, в аэропортах Берлина, Гамбурга, Бремена и Ганновера в понедельник были отменены свыше 350 рейсов, как сообщается на сайтах воздушных гаваней. По данным пресс-службы берлинского аэропорта, в понедельник было отменено свыше 200 вылетов, что затронуло больше 27 тысяч пассажиров. Предполагается, что также будет отменена треть всех 200 посадок. На сайте аэропорта Ганновера сообщается, что все регулярные полёты отменены до половины второго утра во вторник. Изначально в расписании были запланированы 35 вылета и 34 посадки. В Гамбурге в результате забастовки отменены все 123 регулярных вылета, также администрация аэропорта заявляет об отмене 50 прилетающих рейсов. В Бремене отменено 39 прибывающих и отбывающих рейсов. Ранее профсоюз Verdi призвал сотрудников службы безопасности объявить предупредительную забастовку в столичном аэропорту Берлина, а также в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена. По данным профсоюза, предпосылкой для забастовки послужили безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате для работников авиационной безопасности за работу в неудобное время.
https://ria.ru/20230312/miting-1857340216.html
https://ria.ru/20230313/zabastovka-1857532551.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ганновер, гамбург (город), германия, берлин (город), бремен (город)
В мире, Ганновер, Гамбург (город), Германия, Берлин (город), Бремен (город)
В Германии отменили более 350 рейсов из-за забастовок
Немецкие аэропорты отменили более 350 рейсов из-за забастовок работников авиабезопасности
БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. По причине предупредительных забастовок, в аэропортах Берлина, Гамбурга, Бремена и Ганновера в понедельник были отменены свыше 350 рейсов, как сообщается на сайтах воздушных гаваней.
По данным пресс-службы берлинского аэропорта, в понедельник было отменено свыше 200 вылетов, что затронуло больше 27 тысяч пассажиров. Предполагается, что также будет отменена треть всех 200 посадок.
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На сайте аэропорта Ганновера сообщается, что все регулярные полёты отменены до половины второго утра во вторник. Изначально в расписании были запланированы 35 вылета и 34 посадки.
В Гамбурге в результате забастовки отменены все 123 регулярных вылета, также администрация аэропорта заявляет об отмене 50 прилетающих рейсов.
В Бремене отменено 39 прибывающих и отбывающих рейсов.
Ранее профсоюз Verdi призвал сотрудников службы безопасности объявить предупредительную забастовку в столичном аэропорту Берлина, а также в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена.
По данным профсоюза, предпосылкой для забастовки послужили безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате для работников авиационной безопасности за работу в неудобное время.
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