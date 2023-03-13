СМИ: забастовка интернов может нарушить систему здравоохранения Британии
Guardian: в Британии отменили десятки тысяч больничных приемов из-за забастовки интернов
Стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Забастовка врачей-интернов в Великобритании на этой неделе привела к отмене десятков тысяч больничных приемов, что может серьезно нарушить работу системы здравоохранения Великобритании (NHS), сообщает газета Guardian.
"На этой неделе больницы отменили десятки тысяч амбулаторных приемов и операций перед забастовкой врачей-интернов, которая серьезно нарушит работу NHS. Отделения NHS в Англии отложили гораздо больше приемов и операций, чем во время недавних забастовок медсестер и сотрудников скорой помощи", - говорится в публикации.
Отмечается, что в трехдневной забастовке могут принять участия до 61 тысячи молодых врачей, которые требуют повышения зарплаты на 26%.
Система здравоохранения Великобритании (NHS) уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Тысячи британских работников скорой помощи неоднократно устраивали акции протеста этой зимой, требуя повышения заработной платы на фоне высокой инфляции в стране. Правительство Великобритании официально запросило помощь военнослужащих для поддержания работы медучреждений во время забастовок. На пикеты также выходили и другие работники системы здравоохранения, среди которых медбратья и медсестры, специалисты по физической реабилитации, парамедики, ассистенты сотрудников неотложной помощи и диспетчеры.