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СМИ: забастовка интернов может нарушить систему здравоохранения Британии - РИА Новости, 13.03.2023
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13:56 13.03.2023 (обновлено: 13:57 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/zabastovka-1857532551.html
СМИ: забастовка интернов может нарушить систему здравоохранения Британии
СМИ: забастовка интернов может нарушить систему здравоохранения Британии - РИА Новости, 13.03.2023
СМИ: забастовка интернов может нарушить систему здравоохранения Британии
Забастовка врачей-интернов в Великобритании на этой неделе привела к отмене десятков тысяч больничных приемов, что может серьезно нарушить работу системы... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:56
2023-03-13T13:57
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Забастовка врачей-интернов в Великобритании на этой неделе привела к отмене десятков тысяч больничных приемов, что может серьезно нарушить работу системы здравоохранения Великобритании (NHS), сообщает газета Guardian. "На этой неделе больницы отменили десятки тысяч амбулаторных приемов и операций перед забастовкой врачей-интернов, которая серьезно нарушит работу NHS. Отделения NHS в Англии отложили гораздо больше приемов и операций, чем во время недавних забастовок медсестер и сотрудников скорой помощи", - говорится в публикации. Отмечается, что в трехдневной забастовке могут принять участия до 61 тысячи молодых врачей, которые требуют повышения зарплаты на 26%. Система здравоохранения Великобритании (NHS) уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Тысячи британских работников скорой помощи неоднократно устраивали акции протеста этой зимой, требуя повышения заработной платы на фоне высокой инфляции в стране. Правительство Великобритании официально запросило помощь военнослужащих для поддержания работы медучреждений во время забастовок. На пикеты также выходили и другие работники системы здравоохранения, среди которых медбратья и медсестры, специалисты по физической реабилитации, парамедики, ассистенты сотрудников неотложной помощи и диспетчеры.
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В мире, Великобритания, Англия
СМИ: забастовка интернов может нарушить систему здравоохранения Британии

Guardian: в Британии отменили десятки тысяч больничных приемов из-за забастовки интернов

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Забастовка врачей-интернов в Великобритании на этой неделе привела к отмене десятков тысяч больничных приемов, что может серьезно нарушить работу системы здравоохранения Великобритании (NHS), сообщает газета Guardian.
"На этой неделе больницы отменили десятки тысяч амбулаторных приемов и операций перед забастовкой врачей-интернов, которая серьезно нарушит работу NHS. Отделения NHS в Англии отложили гораздо больше приемов и операций, чем во время недавних забастовок медсестер и сотрудников скорой помощи", - говорится в публикации.
Отмечается, что в трехдневной забастовке могут принять участия до 61 тысячи молодых врачей, которые требуют повышения зарплаты на 26%.
Система здравоохранения Великобритании (NHS) уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Тысячи британских работников скорой помощи неоднократно устраивали акции протеста этой зимой, требуя повышения заработной платы на фоне высокой инфляции в стране. Правительство Великобритании официально запросило помощь военнослужащих для поддержания работы медучреждений во время забастовок. На пикеты также выходили и другие работники системы здравоохранения, среди которых медбратья и медсестры, специалисты по физической реабилитации, парамедики, ассистенты сотрудников неотложной помощи и диспетчеры.
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