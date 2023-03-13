https://ria.ru/20230313/zabastovka-1857532551.html

СМИ: забастовка интернов может нарушить систему здравоохранения Британии

СМИ: забастовка интернов может нарушить систему здравоохранения Британии - РИА Новости, 13.03.2023

СМИ: забастовка интернов может нарушить систему здравоохранения Британии

Забастовка врачей-интернов в Великобритании на этой неделе привела к отмене десятков тысяч больничных приемов, что может серьезно нарушить работу системы... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:56

2023-03-13T13:56

2023-03-13T13:57

в мире

великобритания

англия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152293/10/1522931066_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_5c824e365323573755ba982b452f65eb.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Забастовка врачей-интернов в Великобритании на этой неделе привела к отмене десятков тысяч больничных приемов, что может серьезно нарушить работу системы здравоохранения Великобритании (NHS), сообщает газета Guardian. "На этой неделе больницы отменили десятки тысяч амбулаторных приемов и операций перед забастовкой врачей-интернов, которая серьезно нарушит работу NHS. Отделения NHS в Англии отложили гораздо больше приемов и операций, чем во время недавних забастовок медсестер и сотрудников скорой помощи", - говорится в публикации. Отмечается, что в трехдневной забастовке могут принять участия до 61 тысячи молодых врачей, которые требуют повышения зарплаты на 26%. Система здравоохранения Великобритании (NHS) уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Тысячи британских работников скорой помощи неоднократно устраивали акции протеста этой зимой, требуя повышения заработной платы на фоне высокой инфляции в стране. Правительство Великобритании официально запросило помощь военнослужащих для поддержания работы медучреждений во время забастовок. На пикеты также выходили и другие работники системы здравоохранения, среди которых медбратья и медсестры, специалисты по физической реабилитации, парамедики, ассистенты сотрудников неотложной помощи и диспетчеры.

https://ria.ru/20230312/aeroporty-1857283415.html

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, англия