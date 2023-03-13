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Япония направит самолет сил самообороны в Турцию - РИА Новости, 13.03.2023
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15:29 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/yaponiya-1857561956.html
Япония направит самолет сил самообороны в Турцию
Япония направит самолет сил самообороны в Турцию - РИА Новости, 13.03.2023
Япония направит самолет сил самообороны в Турцию
Япония направляет еще один транспортный самолет сил самообороны для передачи помощи пострадавшей от землетрясений в феврале Турции, впервые помощь будет... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:29
2023-03-13T15:29
в мире
япония
турция
нато
пакистан
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ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Япония направляет еще один транспортный самолет сил самообороны для передачи помощи пострадавшей от землетрясений в феврале Турции, впервые помощь будет направлена в сотрудничестве с НАТО, сообщил японский МИД. Самолет вылетит уже завтра и через Пакистан доставит в Турцию палатки и другую необходимую помощь. "Эта отправка осуществляется по просьбе Турции, которая является членом НАТО, и НАТО к Японии как стране-партнеру НАТО оказать содействие в транспортировке самолетом сил самообороны. Это первая деятельность по оказанию срочной международной помощи, которая проводится в сотрудничестве с НАТО", - говорится в сообщении МИД. После землетрясения в Турции Япония направила в эту страну несколько групп для оказания помощи: группу из 74 спасателей и три группы медработников из 75, 65 и 41 человека соответственно. Кроме того, на самолете сил самообороны была доставлена гуманитарная помощь в виде палаток, одеял и других товаров, и безвозмездная финансовая помощь в размере 8,5 миллиона долларов. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших достигло 48,4 тысячи человек, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.
https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857387311.html
https://ria.ru/20230307/samolety-1856513871.html
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в мире, япония, турция, нато, пакистан
В мире, Япония, Турция, НАТО, Пакистан
Япония направит самолет сил самообороны в Турцию

Япония направит еще один транспортный самолет сил самообороны для передачи помощи Турции

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Япония направляет еще один транспортный самолет сил самообороны для передачи помощи пострадавшей от землетрясений в феврале Турции, впервые помощь будет направлена в сотрудничестве с НАТО, сообщил японский МИД.
Самолет вылетит уже завтра и через Пакистан доставит в Турцию палатки и другую необходимую помощь.
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"Эта отправка осуществляется по просьбе Турции, которая является членом НАТО, и НАТО к Японии как стране-партнеру НАТО оказать содействие в транспортировке самолетом сил самообороны. Это первая деятельность по оказанию срочной международной помощи, которая проводится в сотрудничестве с НАТО", - говорится в сообщении МИД.
После землетрясения в Турции Япония направила в эту страну несколько групп для оказания помощи: группу из 74 спасателей и три группы медработников из 75, 65 и 41 человека соответственно. Кроме того, на самолете сил самообороны была доставлена гуманитарная помощь в виде палаток, одеял и других товаров, и безвозмездная финансовая помощь в размере 8,5 миллиона долларов.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших достигло 48,4 тысячи человек, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.
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