https://ria.ru/20230313/yaponiya-1857561956.html
Япония направит самолет сил самообороны в Турцию
Япония направит самолет сил самообороны в Турцию - РИА Новости, 13.03.2023
Япония направит самолет сил самообороны в Турцию
Япония направляет еще один транспортный самолет сил самообороны для передачи помощи пострадавшей от землетрясений в феврале Турции, впервые помощь будет... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:29
2023-03-13T15:29
2023-03-13T15:29
в мире
япония
турция
нато
пакистан
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ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Япония направляет еще один транспортный самолет сил самообороны для передачи помощи пострадавшей от землетрясений в феврале Турции, впервые помощь будет направлена в сотрудничестве с НАТО, сообщил японский МИД. Самолет вылетит уже завтра и через Пакистан доставит в Турцию палатки и другую необходимую помощь. "Эта отправка осуществляется по просьбе Турции, которая является членом НАТО, и НАТО к Японии как стране-партнеру НАТО оказать содействие в транспортировке самолетом сил самообороны. Это первая деятельность по оказанию срочной международной помощи, которая проводится в сотрудничестве с НАТО", - говорится в сообщении МИД. После землетрясения в Турции Япония направила в эту страну несколько групп для оказания помощи: группу из 74 спасателей и три группы медработников из 75, 65 и 41 человека соответственно. Кроме того, на самолете сил самообороны была доставлена гуманитарная помощь в виде палаток, одеял и других товаров, и безвозмездная финансовая помощь в размере 8,5 миллиона долларов. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших достигло 48,4 тысячи человек, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.
https://ria.ru/20230312/zemletryasenie-1857387311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, турция, нато, пакистан
В мире, Япония, Турция, НАТО, Пакистан
Япония направит самолет сил самообороны в Турцию
Япония направит еще один транспортный самолет сил самообороны для передачи помощи Турции
ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Япония направляет еще один транспортный самолет сил самообороны для передачи помощи пострадавшей от землетрясений в феврале Турции, впервые помощь будет направлена в сотрудничестве с НАТО, сообщил японский МИД.
Самолет вылетит уже завтра и через Пакистан
доставит в Турцию палатки и другую необходимую помощь.
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек
"Эта отправка осуществляется по просьбе Турции, которая является членом НАТО, и НАТО к Японии как стране-партнеру НАТО оказать содействие в транспортировке самолетом сил самообороны. Это первая деятельность по оказанию срочной международной помощи, которая проводится в сотрудничестве с НАТО", - говорится в сообщении МИД.
После землетрясения в Турции Япония направила в эту страну несколько групп для оказания помощи: группу из 74 спасателей и три группы медработников из 75, 65 и 41 человека соответственно. Кроме того, на самолете сил самообороны была доставлена гуманитарная помощь в виде палаток, одеял и других товаров, и безвозмездная финансовая помощь в размере 8,5 миллиона долларов.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш
на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии
. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших достигло 48,4 тысячи человек, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.
США одобрили продажу самолетов-разведчиков Японии, сообщил Пентагон