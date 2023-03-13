https://ria.ru/20230313/yaponiya-1857439316.html

Японцы не расстаются с масками, несмотря на снятие требований

Японцы не расстаются с масками, несмотря на снятие требований - РИА Новости, 13.03.2023

Японцы не расстаются с масками, несмотря на снятие требований

Несмотря на то что с понедельника в Японии разрешено не носить маски в обязательном порядке даже в помещениях, японцы не спешат с ними расставаться, передает... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T07:51

2023-03-13T07:51

2023-03-13T07:53

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ТОКИО, 13 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Несмотря на то что с понедельника в Японии разрешено не носить маски в обязательном порядке даже в помещениях, японцы не спешат с ними расставаться, передает корреспондент РИА Новости. Рано утром, до начала работы магазинов и кафе, с дверей исчезли плакаты, напоминающие об обязательном ношении масок и дезинфекции рук. При этом флаконы с дезинфицирующей жидкостью остались на месте. Частично нежелание снимать маски имеет природные причины – в Японии в самом разгаре сезон пыльцы криптомерии. Аллергией на нее страдает значительное число японцев, вплоть до того, что сами они часто называют ее национальной болезнью. Но никогда до пандемии ношение масок даже в сезон пыльцы не было поголовным. Пока даже после отмены требования носить маски люди без этого ставшего привычным атрибута выделяются из толпы. Самые робкие из тех, кто хочет снять маски, сдвинули их себе на подбородок, те, кто посмелее, несут ее, демонстративно зажав в кулаке как знак лояльности к тем, кто пока не готов к столь резким переменам. По различным опросам общественного мнения, безоговорочно к отменен масок готовы лишь от 6 до 10%. Чаще всего это связано с возникающим чувством стыда: маски успели превратиться в элемент одежды, и его отсутствие вызывает определенный дискомфорт. Еще одна распространенная причина в том, что под маской не надо следить за выражением лица и скрывать чувства – в японском менталитете несдержанность в выражении чувств и эмоций считается признаком невоспитанности, а под маской можно дать себе волю. Женщины часто объясняют нежелание расстаться с маской тем, что можно не наносить косметику на нижнюю часть лица, а также тем, что под маской часто лицо выглядит более привлекательным. За три года в обиход вошло выражение "масочная красавица" - про женщин, кому маска позволяет прикрыть невыигрышные признаки возраста, оставляя лишь глаза. Немало и тех, кто "готов снять маски, если все снимут". Разрешение носить маски по своему усмотрению не распространяется на сотрудников магазинов, ресторанов, поликлиник, всех служб сервиса - там, где по роду службы неизбежен контакт с другими людьми. Это связано с желанием оградить от риска людей с хроническими заболеваниями и пожилых. К 13 марта правительство внесло коррективы в 187 из 195 существующих инструкций относительно ношения масок персоналом, в гостиницах и развлекательных комплексах вопрос оставлен на усмотрение администраций, а на почте и в парикмахерских маски по-прежнему обязательны для сотрудников. "Маски? Нас это не коснется, для нас пока они обязательны, чтобы не подвергать клиентов риску", - сказала РИА Новости сотрудница одной из токийских химчисток накануне снятия требований. Крупнейшие авиакомпании Японии Japan Airlines и All Nippon Airways объявили, что даже в салоне самолета теперь можно обходиться без маски. Согласно решению железнодорожных компаний, маску необязательно теперь носить в скоростных электропоездах с фиксированными местами, при этом минздрав все-таки указывает, что маска "эффективна" в час пик и при посещении медучреждений. В большинстве школ решено завершить учебный год, который в Японии заканчивается в марте, по прежним правилам, а с апреля маски уже можно не носить. До сих пор в школах ношение масок и ежедневное измерение температуры было обязательным, а за обедом от детей требовали есть молча. Согласно опросам среди школьников, не будут спешить снимать маски учащиеся средних и старших классов. В Японии трехступенчатая система образования, средняя (7-9 классы) и старшая (10-12 классы) часто отделены друг от друга и подразумевают трехлетнее обучение в разных учебных заведениях. Таким образом, те, кто в этом году заканчивает среднюю или старшую школу, попросту не знают лиц одноклассников без масок. В некоторых школах, чтобы приучить детей ходить без масок, учителя выделяют время, когда все по команде снимают маски – это избавляет особо чувствительных подростков от ощущения "белой вороны". С 8 мая категория коронавирусной инфекции, согласно закону об инфекционных заболеваниях, будет понижена с нынешней второй, к которой относятся такие заболевания как туберкулез, до пятой, самой слабой, к которой, в частности, относится сезонный грипп и сифилис. Вторая категория, к которой сейчас отнесен коронавирус, позволяет определять пациентов на карантин и вводить другие ограничения. К единственной более высокой первой категории относятся такие заболевания, как лихорадка Эбола и оспа.

https://ria.ru/20230309/katar-1856776036.html

https://ria.ru/20230310/koronavirus-1857155642.html

https://ria.ru/20230311/covid-1857169296.html

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в мире, япония, japan airlines , all nippon airways , распространение коронавируса