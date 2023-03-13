https://ria.ru/20230313/yaponiya-1857432907.html

Цена золота в Японии достигла максимума на новостях о банкротстве банка SVB

Цена золота в Японии достигла максимума на новостях о банкротстве банка SVB - РИА Новости, 13.03.2023

Цена золота в Японии достигла максимума на новостях о банкротстве банка SVB

Цена на золото в Японии впервые достигла уровня 9 тысяч иен (66,67 долларов) за грамм, такую цену установила утром в понедельник одна из крупнейших в Японии... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T06:01

2023-03-13T06:01

2023-03-13T06:13

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ТОКИО, 13 мар - РИА Новости. Цена на золото в Японии впервые достигла уровня 9 тысяч иен (66,67 долларов) за грамм, такую цену установила утром в понедельник одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo. Это на 32 иены выше уровня прошлой недели и является рекордной для Японии ценой на этот металл. Предыдущий рекорд цен установлен два месяца назад. По мнению аналитиков, повышение цены отражает неуверенность инвесторов относительно стабильности финансовой системы США и вызвано ожиданием дальнейшего роста спроса на этот металл в мире. Торги на Токийской бирже утром в понедельник также начались с резкого снижения котировок на фоне новостей о банкротстве банка Silicon Valley Bank (SVB) в США, а затем известий о закрытии в воскресенье нью-йоркского Signature Bank. Через час после начала торгов индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 500 пунктов, что составляет 1,78% по сравнению с уровнем завершения торгов на прошлой неделе, до уровня 27643,29. По мнению аналитиков, падение вызвано опасениями инвесторов на фоне новостей из США, в результате чего они стали продавать акции банков и страховых компаний. Регуляторы штата Калифорния закрыли SVB 10 марта, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов. Министр финансов страны Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank. В понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.

https://ria.ru/20230313/birzha-1857431608.html

https://ria.ru/20230313/svb-1857422326.html

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