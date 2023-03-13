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Япония впервые с начала пандемии смягчила рекомендации по ношению масок - РИА Новости, 13.03.2023
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00:16 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/yaponiya-1857418090.html
Япония впервые с начала пандемии смягчила рекомендации по ношению масок
Япония впервые с начала пандемии смягчила рекомендации по ношению масок - РИА Новости, 13.03.2023
Япония впервые с начала пандемии смягчила рекомендации по ношению масок
Япония впервые с начала пандемии коронавируса смягчает рекомендации по ношению масок в общественных местах, в том числе в транспорте и образовательных... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T00:16
2023-03-13T00:16
распространение коронавируса
в мире
япония
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ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Япония впервые с начала пандемии коронавируса смягчает рекомендации по ношению масок в общественных местах, в том числе в транспорте и образовательных учреждениях; с понедельника решение о ношении масок в помещении, что было обязательной мерой, отдается на усмотрение каждого человека. Согласно новым рекомендациям, пассажиров будут призывать носить маски в поездах и автобусах только во время часа пик или же в случае большого скопления людей. Также будет убрана рекомендация к ношению масок в скоростных поездах дальнего следования или же ночных автобусах, где места пассажиров определены заранее. Учащихся образовательных учреждений больше не будут просить носить маски во время уроков, в том числе во время занятий пением. Кроме этого, впервые за три года с начала пандемии коронавируса школьникам и студентам, а также преподавателям на выпускных и вступительных церемониях этой весной разрешат носить маски не в обязательном порядке, а оставят этот вопрос на их собственное усмотрение. Вместе с этим ношение масок будет по-прежнему рекомендовано в случае проявления симптомов заболевания или при посещении медицинских учреждений. Вместе с этим, по данным агентства Киодо, каждый четвертый японец намерен продолжать носить маски и после смягчения рекомендаций, объясняя это сложившейся уже привычкой и страхом заражения. Лишь 5,5% японцев готовы сразу же отказаться от масок в любой ситуации. В феврале правительство Японии приняло решение с 8 мая приравнять коронавирус по степени опасности к сезонному гриппу, что фактически снимает все введенные прежде ограничения, в том числе и на ношение масок в помещении. До настоящего времени перед входом в каждый магазин висело объявление, что посетитель обязан быть в маске, в некоторых местах у входящих измеряли температуру. О том, что маски можно не носить на улице, было объявлено летом прошлого года, тем не менее, пока подавляющее большинство людей в больших городах продолжили их носить.
https://ria.ru/20230311/covid-1857169296.html
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распространение коронавируса, в мире, япония
Распространение коронавируса, В мире, Япония
Япония впервые с начала пандемии смягчила рекомендации по ношению масок

Япония впервые с начала пандемии COVID-19 смягчила рекомендации по ношению масок

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛюди на одной из улиц в Токио
Люди на одной из улиц в Токио - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на одной из улиц в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Япония впервые с начала пандемии коронавируса смягчает рекомендации по ношению масок в общественных местах, в том числе в транспорте и образовательных учреждениях; с понедельника решение о ношении масок в помещении, что было обязательной мерой, отдается на усмотрение каждого человека.
Согласно новым рекомендациям, пассажиров будут призывать носить маски в поездах и автобусах только во время часа пик или же в случае большого скопления людей. Также будет убрана рекомендация к ношению масок в скоростных поездах дальнего следования или же ночных автобусах, где места пассажиров определены заранее.
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Учащихся образовательных учреждений больше не будут просить носить маски во время уроков, в том числе во время занятий пением. Кроме этого, впервые за три года с начала пандемии коронавируса школьникам и студентам, а также преподавателям на выпускных и вступительных церемониях этой весной разрешат носить маски не в обязательном порядке, а оставят этот вопрос на их собственное усмотрение.
Вместе с этим ношение масок будет по-прежнему рекомендовано в случае проявления симптомов заболевания или при посещении медицинских учреждений.
Вместе с этим, по данным агентства Киодо, каждый четвертый японец намерен продолжать носить маски и после смягчения рекомендаций, объясняя это сложившейся уже привычкой и страхом заражения. Лишь 5,5% японцев готовы сразу же отказаться от масок в любой ситуации.
В феврале правительство Японии приняло решение с 8 мая приравнять коронавирус по степени опасности к сезонному гриппу, что фактически снимает все введенные прежде ограничения, в том числе и на ношение масок в помещении. До настоящего времени перед входом в каждый магазин висело объявление, что посетитель обязан быть в маске, в некоторых местах у входящих измеряли температуру.
О том, что маски можно не носить на улице, было объявлено летом прошлого года, тем не менее, пока подавляющее большинство людей в больших городах продолжили их носить.
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