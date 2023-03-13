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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 13.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы слышны в Сумской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:59

2023-03-13T14:59

2023-03-13T15:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Взрывы слышны в Сумской области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, пишет издание "Страна.ua". Воздушная тревога была объявлена днем в понедельник на большей части Украины, в том числе в Сумской области. "Пишут о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении издания. Официальной информации пока нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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в мире, сумская область, украина, вооруженные силы рф