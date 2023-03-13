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Минобороны Украины сменило командующего группировкой "Север"

Минобороны Украины сменило командующего группировкой "Север" - РИА Новости, 13.03.2023

Минобороны Украины сменило командующего группировкой "Север"

Бригадный генерал Дмитрий Красильников назначен командующим группировкой войск "Север", сообщило министерство обороны Украины. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:29

2023-03-13T15:29

2023-03-13T15:31

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Бригадный генерал Дмитрий Красильников назначен командующим группировкой войск "Север", сообщило министерство обороны Украины. "Командующим ОК (оперативным командованием – ред.) "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников", - говорится в телеграм-канале министерства. По данным минобороны, Красильников сменил в этой должности генерал-майора Виктора Николюка, который займется вопросами подготовки командования сухопутных войск.Управление группировки "Север" находится в Чернигове, сформировано на базе 8-го армейского корпуса. Территория ответственности: Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и Киев.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1852011045.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

министерство обороны украины, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр