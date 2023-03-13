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Минобороны Украины сменило командующего группировкой "Север" - РИА Новости, 13.03.2023
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15:29 13.03.2023 (обновлено: 15:31 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/vsu-1857562365.html
Минобороны Украины сменило командующего группировкой "Север"
Минобороны Украины сменило командующего группировкой "Север" - РИА Новости, 13.03.2023
Минобороны Украины сменило командующего группировкой "Север"
Бригадный генерал Дмитрий Красильников назначен командующим группировкой войск "Север", сообщило министерство обороны Украины. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:29
2023-03-13T15:31
министерство обороны украины
в мире
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Бригадный генерал Дмитрий Красильников назначен командующим группировкой войск "Север", сообщило министерство обороны Украины. "Командующим ОК (оперативным командованием – ред.) "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников", - говорится в телеграм-канале министерства. По данным минобороны, Красильников сменил в этой должности генерал-майора Виктора Николюка, который займется вопросами подготовки командования сухопутных войск.Управление группировки "Север" находится в Чернигове, сформировано на базе 8-го армейского корпуса. Территория ответственности: Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и Киев.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1852011045.html
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министерство обороны украины, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Министерство обороны Украины, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины сменило командующего группировкой "Север"

Минобороны Украины назначило Красильникова новым командующим группировкой войск "Север"

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Бригадный генерал Дмитрий Красильников назначен командующим группировкой войск "Север", сообщило министерство обороны Украины.
"Командующим ОК (оперативным командованием – ред.) "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников", - говорится в телеграм-канале министерства. По данным минобороны, Красильников сменил в этой должности генерал-майора Виктора Николюка, который займется вопросами подготовки командования сухопутных войск.
Управление группировки "Север" находится в Чернигове, сформировано на базе 8-го армейского корпуса. Территория ответственности: Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и Киев.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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