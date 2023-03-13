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Минобороны Украины сменило командующего группировкой "Север"
Минобороны Украины сменило командующего группировкой "Север" - РИА Новости, 13.03.2023
Минобороны Украины сменило командующего группировкой "Север"
Бригадный генерал Дмитрий Красильников назначен командующим группировкой войск "Север", сообщило министерство обороны Украины. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:29
2023-03-13T15:29
2023-03-13T15:31
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Бригадный генерал Дмитрий Красильников назначен командующим группировкой войск "Север", сообщило министерство обороны Украины. "Командующим ОК (оперативным командованием – ред.) "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников", - говорится в телеграм-канале министерства. По данным минобороны, Красильников сменил в этой должности генерал-майора Виктора Николюка, который займется вопросами подготовки командования сухопутных войск.Управление группировки "Север" находится в Чернигове, сформировано на базе 8-го армейского корпуса. Территория ответственности: Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и Киев.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1852011045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны украины, в мире, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Министерство обороны Украины, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины сменило командующего группировкой "Север"
Минобороны Украины назначило Красильникова новым командующим группировкой войск "Север"
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости.
Бригадный генерал Дмитрий Красильников назначен командующим группировкой войск "Север", сообщило
министерство обороны Украины.
"Командующим ОК (оперативным командованием – ред.) "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников", - говорится в телеграм-канале министерства. По данным минобороны, Красильников сменил в этой должности генерал-майора Виктора Николюка, который займется вопросами подготовки командования сухопутных войск.
Управление группировки "Север" находится в Чернигове, сформировано на базе 8-го армейского корпуса. Территория ответственности: Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и Киев.
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