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Эстония хочет играть активную роль в восстановлении Украины, заявила Каллас - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:58 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/vosstanovlenie-1857636827.html
Эстония хочет играть активную роль в восстановлении Украины, заявила Каллас
Эстония хочет играть активную роль в восстановлении Украины, заявила Каллас - РИА Новости, 13.03.2023
Эстония хочет играть активную роль в восстановлении Украины, заявила Каллас
Эстония хочет играть активную роль в послевоенном восстановлении Украины, заявила в понедельник премьер-министр Кая Каллас. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:58
2023-03-13T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
эстония
украина
молдавия
кая каллас
евросоюз
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар - РИА Новости. Эстония хочет играть активную роль в послевоенном восстановлении Украины, заявила в понедельник премьер-министр Кая Каллас. Победившая на выборах в парламент Эстонии Реформистская партия под руководством действующего премьера Каллас продолжает переговоры о формировании новой правящей коалиции с Социал-демократической партией и партией "Эстония 200". В понедельник на коалиционных переговорах партии обсуждали вопросы внешней политики. По словам Каллас, во внешней политике у партнеров по создаваемой коалиции особых разногласий нет. "Подробно обсуждались темы, связанные с Украиной. Во-первых, Эстония поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, во-вторых, Эстония хочет играть активную роль в послевоенном восстановлении Украины, Эстония продолжит поддерживать Украину на всех уровнях, особенно на политическом и столько, сколько это необходимо", - сказала Каллас журналистам, подводя итоги очередной встречи партнеров по коалиции. Она также добавила, что общей целью внешней политики страны является обеспечение безопасности Эстонии и оживление экономики посредством экономической дипломатии. "В ЕС и НАТО мы хотим быть инициаторами ряда важных тем. В альянсе, например, Эстония хочет и дальше призывать другие страны повышать долю ВВП на нужды обороны", - подчеркнула Каллас. Премьер отметила, что Эстония в вопросах расширения ЕС поддерживает процесс присоединения для всех стран, которые этого хотят при условии выполнения необходимых требований. Особое внимание было уделено Молдавии и Грузии. Реформистская партия уверенно победила на выборах в парламент Эстонии. За реформистов проголосовали 31,2% избирателей, что гарантирует ей получение 37 мест в парламенте. В новый парламент также вошли Консервативная народная партия (EKRE) (17 мандатов), Центристская партия (16 мандатов), партия "Эстония 200" (14 мандатов), Социал-демократическая партия (9 мандатов) и партия "Отечество" (8 мандатов). Если переговоры о формировании новой правящей коалиции завершатся успешно, то она будет иметь 60 мандатов в 101-местном парламенте.
https://ria.ru/20230216/vooruzheniya-1852322247.html
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в мире, эстония, украина, молдавия, кая каллас, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эстония, Украина, Молдавия, Кая Каллас, Евросоюз, НАТО
Эстония хочет играть активную роль в восстановлении Украины, заявила Каллас

Премьер Каллас: Эстония хочет играть активную роль в послевоенном восстановлении Украины

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар - РИА Новости. Эстония хочет играть активную роль в послевоенном восстановлении Украины, заявила в понедельник премьер-министр Кая Каллас.
Победившая на выборах в парламент Эстонии Реформистская партия под руководством действующего премьера Каллас продолжает переговоры о формировании новой правящей коалиции с Социал-демократической партией и партией "Эстония 200". В понедельник на коалиционных переговорах партии обсуждали вопросы внешней политики. По словам Каллас, во внешней политике у партнеров по создаваемой коалиции особых разногласий нет.
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"Подробно обсуждались темы, связанные с Украиной. Во-первых, Эстония поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, во-вторых, Эстония хочет играть активную роль в послевоенном восстановлении Украины, Эстония продолжит поддерживать Украину на всех уровнях, особенно на политическом и столько, сколько это необходимо", - сказала Каллас журналистам, подводя итоги очередной встречи партнеров по коалиции.
Она также добавила, что общей целью внешней политики страны является обеспечение безопасности Эстонии и оживление экономики посредством экономической дипломатии. "В ЕС и НАТО мы хотим быть инициаторами ряда важных тем. В альянсе, например, Эстония хочет и дальше призывать другие страны повышать долю ВВП на нужды обороны", - подчеркнула Каллас.
Премьер отметила, что Эстония в вопросах расширения ЕС поддерживает процесс присоединения для всех стран, которые этого хотят при условии выполнения необходимых требований. Особое внимание было уделено Молдавии и Грузии.
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Реформистская партия уверенно победила на выборах в парламент Эстонии. За реформистов проголосовали 31,2% избирателей, что гарантирует ей получение 37 мест в парламенте. В новый парламент также вошли Консервативная народная партия (EKRE) (17 мандатов), Центристская партия (16 мандатов), партия "Эстония 200" (14 мандатов), Социал-демократическая партия (9 мандатов) и партия "Отечество" (8 мандатов).
Если переговоры о формировании новой правящей коалиции завершатся успешно, то она будет иметь 60 мандатов в 101-местном парламенте.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭстонияУкраинаМолдавияКая КалласЕвросоюзНАТО
 
 
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