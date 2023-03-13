https://ria.ru/20230313/voronezh-1857519603.html

Воронежские власти объяснили громкие звуки, встревожившие жителей города

Воронежские власти объяснили громкие звуки, встревожившие жителей города - РИА Новости, 13.03.2023

Воронежские власти объяснили громкие звуки, встревожившие жителей города

Власти объяснили работой авиации громкие звуки, днем в понедельник встревожившие жителей Воронежа. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:29

2023-03-13T13:29

2023-03-13T14:58

происшествия

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Власти объяснили работой авиации громкие звуки, днем в понедельник встревожившие жителей Воронежа. Ранее воронежцы в социальных сетях стали массово писать о грохоте, который был слышан в разных частях города. "На нашей общегородской инфраструктуре чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, как и соответствующих подобному сообщений в единую дежурно-диспетчерскую службу", - сообщил журналистам представитель мэрии города. В ГУМЧС по региону также заявили журналистам, что вызовов по линии пожарно-спасательных подразделений не было. "В связи с появившимися сегодня в сети сообщениями о громком звуке, который слышали жители Воронежа, правительство региона сообщает следующее. Никаких нештатных ситуаций в городе на зафиксировано, обстановка продолжает оставаться контролируемой и безопасной. Случай связан с работой авиации, периодически переходящей на сверхзвук при выполнении плановых задач", - сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230307/sevastopol-1856289220.html

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Кирилл Волков

происшествия, воронеж, воронежская область