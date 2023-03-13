https://ria.ru/20230313/voronezh-1857519603.html
Воронежские власти объяснили громкие звуки, встревожившие жителей города
Воронежские власти объяснили громкие звуки, встревожившие жителей города - РИА Новости, 13.03.2023
Воронежские власти объяснили громкие звуки, встревожившие жителей города
Власти объяснили работой авиации громкие звуки, днем в понедельник встревожившие жителей Воронежа. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:29
2023-03-13T13:29
2023-03-13T14:58
происшествия
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Власти объяснили работой авиации громкие звуки, днем в понедельник встревожившие жителей Воронежа. Ранее воронежцы в социальных сетях стали массово писать о грохоте, который был слышан в разных частях города. "На нашей общегородской инфраструктуре чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, как и соответствующих подобному сообщений в единую дежурно-диспетчерскую службу", - сообщил журналистам представитель мэрии города. В ГУМЧС по региону также заявили журналистам, что вызовов по линии пожарно-спасательных подразделений не было. "В связи с появившимися сегодня в сети сообщениями о громком звуке, который слышали жители Воронежа, правительство региона сообщает следующее. Никаких нештатных ситуаций в городе на зафиксировано, обстановка продолжает оставаться контролируемой и безопасной. Случай связан с работой авиации, периодически переходящей на сверхзвук при выполнении плановых задач", - сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
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воронеж
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
Воронежские власти объяснили громкие звуки, встревожившие жителей города
Воронежские власти объяснили громкие звуки над городом переходом самолетов на сверхзвук
ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости.
Власти объяснили
работой авиации громкие звуки, днем в понедельник встревожившие жителей Воронежа.
Ранее воронежцы в социальных сетях стали массово писать о грохоте, который был слышан в разных частях города.
"На нашей общегородской инфраструктуре чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, как и соответствующих подобному сообщений в единую дежурно-диспетчерскую службу", - сообщил журналистам представитель мэрии города. В ГУМЧС по региону также заявили журналистам, что вызовов по линии пожарно-спасательных подразделений не было.
"В связи с появившимися сегодня в сети сообщениями о громком звуке, который слышали жители Воронежа, правительство региона сообщает следующее. Никаких нештатных ситуаций в городе на зафиксировано, обстановка продолжает оставаться контролируемой и безопасной. Случай связан с работой авиации, периодически переходящей на сверхзвук при выполнении плановых задач", - сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
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