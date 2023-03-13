https://ria.ru/20230313/velikobritaniya-1857494844.html

Сунак намерен увеличить расходы Британии на оборону до 2,5 процента ВВП

Сунак намерен увеличить расходы Британии на оборону до 2,5 процента ВВП - РИА Новости, 13.03.2023

Сунак намерен увеличить расходы Британии на оборону до 2,5 процента ВВП

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен поставить цель увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП, но они будут пересмотрены только после 2025 года,... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:28

2023-03-13T12:28

2023-03-13T12:56

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен поставить цель увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП, но они будут пересмотрены только после 2025 года, говорится в заявлении его офиса. "Премьер-министр поставит цель увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП в долгосрочной перспективе, Великобритания проведет разговор с союзниками по будущей позиции и распределении обязательств по расходам на саммите НАТО в Литве этим летом. Мы пересмотрим расходы на оборону после 2025 года на фоне этой цели", - говорится в совместном заявлении офиса премьера Британии, минобороны и МИД страны. Предшественница Сунака Лиз Трасс обещала ранее увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП к 2030 году. Глава британского минфина Джереми Хант заявлял, что расходы Великобритании на оборону пока останутся на уровне не ниже 2% от ВВП.

https://ria.ru/20230310/morpekhi-1857088118.html

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Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, риши сунак, лиз трасс, джереми хант, нато