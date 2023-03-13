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Сунак намерен увеличить расходы Британии на оборону до 2,5 процента ВВП
Сунак намерен увеличить расходы Британии на оборону до 2,5 процента ВВП - РИА Новости, 13.03.2023
Сунак намерен увеличить расходы Британии на оборону до 2,5 процента ВВП
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен поставить цель увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП, но они будут пересмотрены только после 2025 года,... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:28
2023-03-13T12:28
2023-03-13T12:56
в мире
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен поставить цель увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП, но они будут пересмотрены только после 2025 года, говорится в заявлении его офиса. "Премьер-министр поставит цель увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП в долгосрочной перспективе, Великобритания проведет разговор с союзниками по будущей позиции и распределении обязательств по расходам на саммите НАТО в Литве этим летом. Мы пересмотрим расходы на оборону после 2025 года на фоне этой цели", - говорится в совместном заявлении офиса премьера Британии, минобороны и МИД страны. Предшественница Сунака Лиз Трасс обещала ранее увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП к 2030 году. Глава британского минфина Джереми Хант заявлял, что расходы Великобритании на оборону пока останутся на уровне не ниже 2% от ВВП.
https://ria.ru/20230310/morpekhi-1857088118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, риши сунак, лиз трасс, джереми хант, нато
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Лиз Трасс, Джереми Хант, НАТО
Сунак намерен увеличить расходы Британии на оборону до 2,5 процента ВВП
Сунак намерен после 2025 года увеличить расходы Британии на оборону до 2,5 процента ВВП