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Глава Минобороны Молдавии заявил, что стране не стоит ждать военных угроз - РИА Новости, 13.03.2023
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22:37 13.03.2023 (обновлено: 22:47 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/ugrozy-1857662464.html
Глава Минобороны Молдавии заявил, что стране не стоит ждать военных угроз
Глава Минобороны Молдавии заявил, что стране не стоит ждать военных угроз - РИА Новости, 13.03.2023
Глава Минобороны Молдавии заявил, что стране не стоит ждать военных угроз
Молдавии на сегодняшний день не стоит ждать угроз военного характера, хотя ситуацию в стране пытаются дестабилизировать, считает министр обороны республики... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T22:37
2023-03-13T22:47
в мире
молдавия
россия
сербия
майя санду
владимир зеленский
ивица дачич
евросоюз
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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Молдавии на сегодняшний день не стоит ждать угроз военного характера, хотя ситуацию в стране пытаются дестабилизировать, считает министр обороны республики Анатолий Носатый. "Мы утверждаем, основываясь на анализах, что прямых угроз для Молдавии нет, что касается непрямых угроз военного характера - их сейчас также нет. Есть большая проблема непрямых угроз, когда группировки, преследующие не национальные интересы, пытаются дестабилизировать ситуацию у нас в стране", - заявил Носатый в эфире телеканала Vocea Basarabiei. По его словам, за этими попытками дестабилизации стоят "пророссийские антиконституционные силы", которые хотят добиться отдаления Молдавии от ЕС. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.
https://ria.ru/20230313/ucheniya-1857620884.html
https://ria.ru/20230313/dezinformatsiya-1857497167.html
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в мире, молдавия, россия, сербия, майя санду, владимир зеленский, ивица дачич, евросоюз, европейский совет
В мире, Молдавия, Россия, Сербия, Майя Санду, Владимир Зеленский, Ивица Дачич, Евросоюз, Европейский совет
Глава Минобороны Молдавии заявил, что стране не стоит ждать военных угроз

Глава Минобороны Молдавии Носатый, что стране не стоит ждать военных угроз

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Молдавии на сегодняшний день не стоит ждать угроз военного характера, хотя ситуацию в стране пытаются дестабилизировать, считает министр обороны республики Анатолий Носатый.
"Мы утверждаем, основываясь на анализах, что прямых угроз для Молдавии нет, что касается непрямых угроз военного характера - их сейчас также нет. Есть большая проблема непрямых угроз, когда группировки, преследующие не национальные интересы, пытаются дестабилизировать ситуацию у нас в стране", - заявил Носатый в эфире телеканала Vocea Basarabiei.
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По его словам, за этими попытками дестабилизации стоят "пророссийские антиконституционные силы", которые хотят добиться отдаления Молдавии от ЕС.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.
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В миреМолдавияРоссияСербияМайя СандуВладимир ЗеленскийИвица ДачичЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
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