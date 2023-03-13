https://ria.ru/20230313/ugrozy-1857662464.html

Глава Минобороны Молдавии заявил, что стране не стоит ждать военных угроз

Глава Минобороны Молдавии заявил, что стране не стоит ждать военных угроз - РИА Новости, 13.03.2023

Глава Минобороны Молдавии заявил, что стране не стоит ждать военных угроз

Молдавии на сегодняшний день не стоит ждать угроз военного характера, хотя ситуацию в стране пытаются дестабилизировать, считает министр обороны республики... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T22:37

2023-03-13T22:37

2023-03-13T22:47

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КИШИНЕВ, 13 мар - РИА Новости. Молдавии на сегодняшний день не стоит ждать угроз военного характера, хотя ситуацию в стране пытаются дестабилизировать, считает министр обороны республики Анатолий Носатый. "Мы утверждаем, основываясь на анализах, что прямых угроз для Молдавии нет, что касается непрямых угроз военного характера - их сейчас также нет. Есть большая проблема непрямых угроз, когда группировки, преследующие не национальные интересы, пытаются дестабилизировать ситуацию у нас в стране", - заявил Носатый в эфире телеканала Vocea Basarabiei. По его словам, за этими попытками дестабилизации стоят "пророссийские антиконституционные силы", которые хотят добиться отдаления Молдавии от ЕС. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан. Оппозиция Молдавии обвиняла Санду в попытке узурпировать власть в стране.

https://ria.ru/20230313/ucheniya-1857620884.html

https://ria.ru/20230313/dezinformatsiya-1857497167.html

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в мире, молдавия, россия, сербия, майя санду, владимир зеленский, ивица дачич, евросоюз, европейский совет