https://ria.ru/20230313/trevoga-1857626763.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.03.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T19:10
2023-03-13T19:10
2023-03-13T19:10
специальная военная операция на украине
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черниговская область
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, воздушная тревога в этих регионах прозвучала в 18.47 мск. Ранее в понедельник воздушная тревога несколько раз звучала в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, и Черкасской областях. Спустя некоторое время ее отменяли. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, черниговская область, украина, вооруженные силы рф, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Черкасская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Полтавской, Сумской и Черниговской областях
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости.
Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ведомства, воздушная тревога в этих регионах прозвучала в 18.47 мск.
Ранее в понедельник воздушная тревога несколько раз звучала в Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, и Черкасской областях. Спустя некоторое время ее отменяли.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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