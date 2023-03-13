https://ria.ru/20230313/trevoga-1857544806.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.03.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в нескольких областях в центре и на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:36

2023-03-13T14:36

2023-03-13T14:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в нескольких областях в центре и на севере Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги звучит в центральных Кировоградской и Черкасской областях, а также в северных Черниговской и Сумской областях страны. Также сообщается о тревоге в Житомирской области на северо-западе Украины. По данным онлайн-карты, воздушная тревога в этих регионах прозвучала практически одновременно в 14.17 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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черкасская область

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в мире, украина, черкасская область, сумская область, вооруженные силы рф