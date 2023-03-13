https://ria.ru/20230313/trevoga-1857485523.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.03.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:00
2023-03-13T12:00
2023-03-13T12:17
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Воздушная тревога ранее в понедельник была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но затем ее отменили.Согласно данным ведомства, тревога в Киеве, в Киевской, Черниговской и Полтавской областях вновь прозвучала практически одновременно – около 11.51 мск. Тревога в Сумской области была объявлена в 11.54 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, киев, украина, полтавская область, вооруженные силы рф, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Сумская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях объявили воздушную тревогу