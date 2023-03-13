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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 13.03.2023 (обновлено: 12:17 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/trevoga-1857485523.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.03.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:00
2023-03-13T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
полтавская область
вооруженные силы рф
сумская область
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Воздушная тревога ранее в понедельник была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но затем ее отменили.Согласно данным ведомства, тревога в Киеве, в Киевской, Черниговской и Полтавской областях вновь прозвучала практически одновременно – около 11.51 мск. Тревога в Сумской области была объявлена в 11.54 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
киев
украина
полтавская область
сумская область
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в мире, киев, украина, полтавская область, вооруженные силы рф, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Сумская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога ранее в понедельник была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но затем ее отменили.
Согласно данным ведомства, тревога в Киеве, в Киевской, Черниговской и Полтавской областях вновь прозвучала практически одновременно – около 11.51 мск. Тревога в Сумской области была объявлена в 11.54 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаПолтавская областьВооруженные силы РФСумская область
 
 
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