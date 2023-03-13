Возле белорусско-латвийской границы нашли тело мигранта
Погранкомитет Белоруссии сообщил, что возле границы с Латвией нашли тело мигранта
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКинологи со служебными собаками в международном пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Кинологи со служебными собаками в международном пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе . Архивное фото
МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что недалеко от границы с Латвией найден труп мигранта.
"Недалеко от границы с Латвией в Браславском районе белорусские правоохранители обнаружили обледеневшее тело беженца. У погибшего не было при себе личных вещей и документов", - говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. "Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки", - говорится в сообщении.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что зафиксировал за неделю несколько случаев силового вытеснения Польшей на белорусскую территорию в общей сложности семнадцати мигрантов. Всего с начала года на польско-белорусской границе зафиксировано 22 попытки польских военнослужащих вытеснить иностранцев в Беларусь.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.