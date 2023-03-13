https://ria.ru/20230313/telo-1857573957.html

Возле белорусско-латвийской границы нашли тело мигранта

Возле белорусско-латвийской границы нашли тело мигранта - РИА Новости, 13.03.2023

Возле белорусско-латвийской границы нашли тело мигранта

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что недалеко от границы с Латвией найден труп мигранта. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:12

2023-03-13T16:12

2023-03-13T16:12

в мире

белоруссия

латвия

госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что недалеко от границы с Латвией найден труп мигранта. "Недалеко от границы с Латвией в Браславском районе белорусские правоохранители обнаружили обледеневшее тело беженца. У погибшего не было при себе личных вещей и документов", - говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. "Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки", - говорится в сообщении. Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что зафиксировал за неделю несколько случаев силового вытеснения Польшей на белорусскую территорию в общей сложности семнадцати мигрантов. Всего с начала года на польско-белорусской границе зафиксировано 22 попытки польских военнослужащих вытеснить иностранцев в Беларусь. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230217/granitsa-1852719926.html

https://ria.ru/20221229/ksenofobiya-1842240002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, латвия, госпогранкомитет белоруссии