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Возле белорусско-латвийской границы нашли тело мигранта - РИА Новости, 13.03.2023
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16:12 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/telo-1857573957.html
Возле белорусско-латвийской границы нашли тело мигранта
Возле белорусско-латвийской границы нашли тело мигранта - РИА Новости, 13.03.2023
Возле белорусско-латвийской границы нашли тело мигранта
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что недалеко от границы с Латвией найден труп мигранта. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T16:12
2023-03-13T16:12
в мире
белоруссия
латвия
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что недалеко от границы с Латвией найден труп мигранта. "Недалеко от границы с Латвией в Браславском районе белорусские правоохранители обнаружили обледеневшее тело беженца. У погибшего не было при себе личных вещей и документов", - говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. "Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки", - говорится в сообщении. Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что зафиксировал за неделю несколько случаев силового вытеснения Польшей на белорусскую территорию в общей сложности семнадцати мигрантов. Всего с начала года на польско-белорусской границе зафиксировано 22 попытки польских военнослужащих вытеснить иностранцев в Беларусь. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20230217/granitsa-1852719926.html
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в мире, белоруссия, латвия, госпогранкомитет белоруссии
В мире, Белоруссия, Латвия, Госпогранкомитет Белоруссии
Возле белорусско-латвийской границы нашли тело мигранта

Погранкомитет Белоруссии сообщил, что возле границы с Латвией нашли тело мигранта

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКинологи со служебными собаками в международном пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе
Кинологи со служебными собаками в международном пункте пропуска Урбаны на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кинологи со служебными собаками в международном пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе . Архивное фото
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что недалеко от границы с Латвией найден труп мигранта.
"Недалеко от границы с Латвией в Браславском районе белорусские правоохранители обнаружили обледеневшее тело беженца. У погибшего не было при себе личных вещей и документов", - говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. "Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки", - говорится в сообщении.
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Ранее госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что зафиксировал за неделю несколько случаев силового вытеснения Польшей на белорусскую территорию в общей сложности семнадцати мигрантов. Всего с начала года на польско-белорусской границе зафиксировано 22 попытки польских военнослужащих вытеснить иностранцев в Беларусь.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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