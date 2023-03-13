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Минфин Южной Кореи выразил опасения после краха Silicon Valley Bank - РИА Новости, 13.03.2023
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22:08 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/svb-1857660423.html
Минфин Южной Кореи выразил опасения после краха Silicon Valley Bank
Минфин Южной Кореи выразил опасения после краха Silicon Valley Bank - РИА Новости, 13.03.2023
Минфин Южной Кореи выразил опасения после краха Silicon Valley Bank
Министерство финансов и центробанк Южной Кореи высказали мнение, что банкротство Silicon Valley Bank (SVB) в США окажет ограниченное влияние на мировой... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T22:08
2023-03-13T22:08
экономика
сша
южная корея
калифорния
банкротство silicon valley bank
федеральная резервная система сша
lehman brothers
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СЕУЛ, 13 мар – РИА Новости. Министерство финансов и центробанк Южной Кореи высказали мнение, что банкротство Silicon Valley Bank (SVB) в США окажет ограниченное влияние на мировой финансовый рынок, хотя неопределенность сохранится на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, передает агентство Рёнхап. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. "После сообщений о закрытии Silicon Valley Bank в США в минувшие выходные волатильность и неопределенность на финансовом рынке внутри страны и за рубежом усилились", - заявил министр финансов Южной Кореи Чу Ген Хо, но добавил, что, по мнению экспертов, инцидент, вероятно, окажет ограниченное воздействие на мировую экономику, поскольку финансовые власти США также предпринимают оперативные усилия для защиты вкладчиков. Министр отметил, что неопределенность в мировой экономике сохранится из-за агрессивных мер по ужесточению денежно-кредитной политики, и правительство Южной разработает дополнительные меры поддержки, чтобы помочь экспортерам. Центральный Банк Кореи также заявил в понедельник, что будет внимательно следить за последствиями краха SVB на внутренний финансовый рынок и экономические условия в Южной Корее, но заявил, что вероятность системного риска в результате банкротства банков в США низка. "В настоящее время вероятность того, что закрытие SVB и Signature Bank приведет к системному риску для банков и других финансовых учреждений, не определяется как значительная", - говорится в пресс-релизе Банка Кореи. Но отмечается, что волатильность на мировых финансовых рынках может возрасти, и южнокорейский центробанк примет "соответствующие меры по стабилизации рынка, если это будет необходимо". Как отмечает агентство Рёнхап, сохраняются опасения, что финансовые рынки Южной Кореи могут существенно пострадать от последствий банкротства банков в США, как это произошло после краха Lehman Brothers в 2008 году. На экономику Южной Кореи уже влияют падение экспорта и повышение ключевой ставки Банком Кореи для борьбы с инфляцией. В прошлом месяце Банк Кореи на фоне опасений по поводу замедления экономического роста заморозил свою процентную ставку впервые после примерно года ее постоянных повышений.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
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экономика, сша, южная корея, калифорния, банкротство silicon valley bank, федеральная резервная система сша, lehman brothers
Экономика, США, Южная Корея, Калифорния, Банкротство Silicon Valley Bank, Федеральная резервная система США, Lehman Brothers
Минфин Южной Кореи выразил опасения после краха Silicon Valley Bank

Минфин Южной Кореи: крах SVB окажет ограниченное влияние на мировой рынок

© AP Photo / Jeff ChiuЛюди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Люди проходят штаб-квартиры Silicon Valley Bank в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 13 мар – РИА Новости. Министерство финансов и центробанк Южной Кореи высказали мнение, что банкротство Silicon Valley Bank (SVB) в США окажет ограниченное влияние на мировой финансовый рынок, хотя неопределенность сохранится на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, передает агентство Рёнхап.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
11 марта, 20:09
"После сообщений о закрытии Silicon Valley Bank в США в минувшие выходные волатильность и неопределенность на финансовом рынке внутри страны и за рубежом усилились", - заявил министр финансов Южной Кореи Чу Ген Хо, но добавил, что, по мнению экспертов, инцидент, вероятно, окажет ограниченное воздействие на мировую экономику, поскольку финансовые власти США также предпринимают оперативные усилия для защиты вкладчиков.
Министр отметил, что неопределенность в мировой экономике сохранится из-за агрессивных мер по ужесточению денежно-кредитной политики, и правительство Южной разработает дополнительные меры поддержки, чтобы помочь экспортерам.
Центральный Банк Кореи также заявил в понедельник, что будет внимательно следить за последствиями краха SVB на внутренний финансовый рынок и экономические условия в Южной Корее, но заявил, что вероятность системного риска в результате банкротства банков в США низка.
"В настоящее время вероятность того, что закрытие SVB и Signature Bank приведет к системному риску для банков и других финансовых учреждений, не определяется как значительная", - говорится в пресс-релизе Банка Кореи. Но отмечается, что волатильность на мировых финансовых рынках может возрасти, и южнокорейский центробанк примет "соответствующие меры по стабилизации рынка, если это будет необходимо".
Как отмечает агентство Рёнхап, сохраняются опасения, что финансовые рынки Южной Кореи могут существенно пострадать от последствий банкротства банков в США, как это произошло после краха Lehman Brothers в 2008 году. На экономику Южной Кореи уже влияют падение экспорта и повышение ключевой ставки Банком Кореи для борьбы с инфляцией. В прошлом месяце Банк Кореи на фоне опасений по поводу замедления экономического роста заморозил свою процентную ставку впервые после примерно года ее постоянных повышений.
Штаб-квартира банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Трамп-младший раскрыл истинную причину банкротства SVB
Вчера, 10:36
 
ЭкономикаСШАЮжная КореяКалифорнияБанкротство Silicon Valley BankФедеральная резервная система СШАLehman Brothers
 
 
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