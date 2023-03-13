https://ria.ru/20230313/svb-1857441588.html

Индийские власти обсудят с представителями стартапов банкротство банка SVB

Индийские власти обсудят с представителями стартапов банкротство банка SVB - РИА Новости, 13.03.2023

Индийские власти обсудят с представителями стартапов банкротство банка SVB

Власти Индии обсудят с представителями индийских стартапов банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB), сообщил в соцсетях государственный министр Индии РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:17

2023-03-13T08:17

2023-03-13T08:27

экономика

технологии

сша

индия

калифорния

нарендра моди

джанет йеллен

джером пауэлл

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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Власти Индии обсудят с представителями индийских стартапов банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB), сообщил в соцсетях государственный министр Индии по предпринимательству, развитию навыков, электронике и технологиям Раджив Чандрасекар. "Закрытие Silicon Valley Bank, безусловно, разрушает стартапы по всему миру. Стартапы - это неотъемлемая часть экономики Новой Индии. На этой неделе я встречусь с индийскими стартапами, чтобы понять, как правительство Нарендры Моди может помочь им во время этого кризиса", - сообщил он в Twitter. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк SVB, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов. Министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank. В понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

https://ria.ru/20230312/svb-1857324771.html

https://ria.ru/20230311/bank-1857272195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, сша, индия, калифорния, нарендра моди, джанет йеллен, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank