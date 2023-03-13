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Индийские власти обсудят с представителями стартапов банкротство банка SVB - РИА Новости, 13.03.2023
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08:17 13.03.2023 (обновлено: 08:27 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/svb-1857441588.html
Индийские власти обсудят с представителями стартапов банкротство банка SVB
Индийские власти обсудят с представителями стартапов банкротство банка SVB - РИА Новости, 13.03.2023
Индийские власти обсудят с представителями стартапов банкротство банка SVB
Власти Индии обсудят с представителями индийских стартапов банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB), сообщил в соцсетях государственный министр Индии РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:17
2023-03-13T08:27
экономика
технологии
сша
индия
калифорния
нарендра моди
джанет йеллен
джером пауэлл
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Власти Индии обсудят с представителями индийских стартапов банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB), сообщил в соцсетях государственный министр Индии по предпринимательству, развитию навыков, электронике и технологиям Раджив Чандрасекар. "Закрытие Silicon Valley Bank, безусловно, разрушает стартапы по всему миру. Стартапы - это неотъемлемая часть экономики Новой Индии. На этой неделе я встречусь с индийскими стартапами, чтобы понять, как правительство Нарендры Моди может помочь им во время этого кризиса", - сообщил он в Twitter. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк SVB, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов. Министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков. Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank. В понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.
https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html
https://ria.ru/20230312/svb-1857324771.html
https://ria.ru/20230311/bank-1857272195.html
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экономика, технологии, сша, индия, калифорния, нарендра моди, джанет йеллен, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, банкротство silicon valley bank
Экономика, Технологии, США, Индия, Калифорния, Нарендра Моди, Джанет Йеллен, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Банкротство Silicon Valley Bank
Индийские власти обсудят с представителями стартапов банкротство банка SVB

Министр Чандрасекар: в Нью-Дели обсудят с представителями стартапов банкротство банка SVB

© AFP 2023 / Noah BergerШтаб-квартира банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния
Штаб-квартира банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / Noah Berger
Штаб-квартира банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – РИА Новости. Власти Индии обсудят с представителями индийских стартапов банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB), сообщил в соцсетях государственный министр Индии по предпринимательству, развитию навыков, электронике и технологиям Раджив Чандрасекар.
"Закрытие Silicon Valley Bank, безусловно, разрушает стартапы по всему миру. Стартапы - это неотъемлемая часть экономики Новой Индии. На этой неделе я встречусь с индийскими стартапами, чтобы понять, как правительство Нарендры Моди может помочь им во время этого кризиса", - сообщил он в Twitter.
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Крах Silicon Valley Bank: американская экономика играет в русскую рулетку
11 марта, 20:09
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк SVB, что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.
Министр финансов США Джанет Йеллен, глава ФРС Джером Пауэлл и председатель FDIC Мартин Грюнберг выступили с совместным заявлением, в котором объявили о решении Федрезерва сделать доступным дополнительное финансирование банкам, чтобы помочь обеспечить их необходимыми средствами для удовлетворения потребностей своих вкладчиков.
Сотрудница возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Британские власти работают над минимизацией ущерба от краха банка SVB
Вчера, 12:20
Кроме того, власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты Signature Bank.
В понедельник ожидается выступление президента США Джо Байдена с обращением, посвященным защите американской банковской системы.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В США заявили о плачевных последствиях для стартапов из-за краха SVB
11 марта, 21:37
 
ЭкономикаТехнологииСШАИндияКалифорнияНарендра МодиДжанет ЙелленДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАБанкротство Silicon Valley Bank
 
 
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