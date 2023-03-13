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NBC: поиск покупателя обанкротившегося банка SVB стал приоритетом США - РИА Новости, 13.03.2023
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00:04 13.03.2023 (обновлено: 00:09 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/svb-1857417309.html
NBC: поиск покупателя обанкротившегося банка SVB стал приоритетом США
NBC: поиск покупателя обанкротившегося банка SVB стал приоритетом США - РИА Новости, 13.03.2023
NBC: поиск покупателя обанкротившегося банка SVB стал приоритетом США
Приоритетом американского минфина и Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) стал поиск покупателя для обанкротившегося банка Silicon Valley Bank... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T00:04
2023-03-13T00:09
экономика
банкротство silicon valley bank
сша
калифорния
джанет йеллен
джо байден
министерство финансов сша
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Приоритетом американского минфина и Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) стал поиск покупателя для обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB), сообщает NBC News. "Высшим приоритетом минфина и FDIC является поиск покупателя для Silicon Valley Bank", - пишет издание со ссылкой на неназванных собеседников. Также отмечается, что американские власти работают над возможностями защитить активы клиентов SVB свыше 250 тысяч долларов, которые не покрываются гарантиями федерального правительства. В воскресенье глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS News сообщила, что задачей американских властей сейчас является не допустить цепную реакцию из-за краха калифорнийской компании, однако вариант выкупа банка властями в настоящее время не рассматривается. Ранее американское интернет-издание Axios сообщило, что администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до понедельника не будет выработан план по спасению вкладчиков SVB. Как сообщала FDIC, регуляторы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. Корпорация перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230312/bank-1857383348.html
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экономика, банкротство silicon valley bank, сша, калифорния, джанет йеллен, джо байден, министерство финансов сша, федеральная резервная система сша
Экономика, Банкротство Silicon Valley Bank, США, Калифорния, Джанет Йеллен, Джо Байден, Министерство финансов США, Федеральная резервная система США
NBC: поиск покупателя обанкротившегося банка SVB стал приоритетом США

NBC: поиск покупателя обанкротившегося банка SVB стал приоритетом минфина США

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Приоритетом американского минфина и Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) стал поиск покупателя для обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB), сообщает NBC News.
"Высшим приоритетом минфина и FDIC является поиск покупателя для Silicon Valley Bank", - пишет издание со ссылкой на неназванных собеседников.
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Также отмечается, что американские власти работают над возможностями защитить активы клиентов SVB свыше 250 тысяч долларов, которые не покрываются гарантиями федерального правительства.
В воскресенье глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS News сообщила, что задачей американских властей сейчас является не допустить цепную реакцию из-за краха калифорнийской компании, однако вариант выкупа банка властями в настоящее время не рассматривается.
Ранее американское интернет-издание Axios сообщило, что администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до понедельника не будет выработан план по спасению вкладчиков SVB.
Как сообщала FDIC, регуляторы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. Корпорация перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Согласно данным FDIC, совокупные потери банков в 2022 году составили 620 миллиардов долларов.
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ЭкономикаБанкротство Silicon Valley BankСШАКалифорнияДжанет ЙелленДжо БайденМинистерство финансов СШАФедеральная резервная система США
 
 
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