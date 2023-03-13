https://ria.ru/20230313/sud-1857599821.html

В Ростове-на-Дону мужчине дали срок за распространение детского порно

В Ростове-на-Дону мужчине дали срок за распространение детского порно - РИА Новости, 13.03.2023

В Ростове-на-Дону мужчине дали срок за распространение детского порно

Суд в Ростове-на-Дону признал 29-летнего мужчину виновным в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего и приговорил его к... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:25

2023-03-13T17:25

2023-03-13T17:25

россия

ростов-на-дону

происшествия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону признал 29-летнего мужчину виновным в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего и приговорил его к трем годам лишения свободы, сообщает СУСК РФ по Ростовской области. "Следствием и судом установлено, что осужденный в июне 2021 года, находясь в городе Ростове-на-Дону, распространил через одну из социальных сетей раннее приобретенные им изображения несовершеннолетней девочки порнографического характера", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собранные следователями доказательства суд посчитал достаточными для вынесения приговора, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а", "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). "Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - рассказали в региональном СУСК РФ.

https://ria.ru/20230127/arest-1847955049.html

https://ria.ru/20221219/pornostudiya-1839710330.html

россия

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)