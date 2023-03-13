https://ria.ru/20230313/sud-1857599821.html
В Ростове-на-Дону мужчине дали срок за распространение детского порно
В Ростове-на-Дону мужчине дали срок за распространение детского порно - РИА Новости, 13.03.2023
В Ростове-на-Дону мужчине дали срок за распространение детского порно
Суд в Ростове-на-Дону признал 29-летнего мужчину виновным в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего и приговорил его к... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:25
2023-03-13T17:25
2023-03-13T17:25
россия
ростов-на-дону
происшествия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар – РИА Новости. Суд в Ростове-на-Дону признал 29-летнего мужчину виновным в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего и приговорил его к трем годам лишения свободы, сообщает СУСК РФ по Ростовской области. "Следствием и судом установлено, что осужденный в июне 2021 года, находясь в городе Ростове-на-Дону, распространил через одну из социальных сетей раннее приобретенные им изображения несовершеннолетней девочки порнографического характера", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собранные следователями доказательства суд посчитал достаточными для вынесения приговора, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а", "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). "Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - рассказали в региональном СУСК РФ.
https://ria.ru/20230127/arest-1847955049.html
https://ria.ru/20221219/pornostudiya-1839710330.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Ростов-на-Дону, Происшествия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростове-на-Дону мужчине дали срок за распространение детского порно
Суд в Ростове-на-Дону дал три года мужчине за распространение детских порноматериалов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар – РИА Новости.
Суд в Ростове-на-Дону признал 29-летнего мужчину виновным в распространении порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего и приговорил его к трем годам лишения свободы, сообщает СУСК
РФ по Ростовской области.
"Следствием и судом установлено, что осужденный в июне 2021 года, находясь в городе Ростове-на-Дону, распространил через одну из социальных сетей раннее приобретенные им изображения несовершеннолетней девочки порнографического характера", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в ходе следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Собранные следователями доказательства суд посчитал достаточными для вынесения приговора, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а", "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).
"Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - рассказали в региональном СУСК РФ.
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