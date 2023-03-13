https://ria.ru/20230313/sud-1857547358.html
Верховный суд ради детей освободил осужденного за ДТП, где погибла его жена
Верховный суд ради детей освободил осужденного за ДТП, где погибла его жена - РИА Новости, 13.03.2023
Верховный суд ради детей освободил осужденного за ДТП, где погибла его жена
Верховный суд РФ освободил из колонии осужденного за пьяное ДТП, в котором погибла его жена, чтобы он мог воспитывать своих детей, сказано в определении... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:42
2023-03-13T14:42
2023-03-13T14:42
происшествия
алтайский край
дтп
верховный суд рф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ освободил из колонии осужденного за пьяное ДТП, в котором погибла его жена, чтобы он мог воспитывать своих детей, сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам. Согласно материалам дела, житель Алтайского края ночью в пьяном виде ехал из гостей вместе с женой, которая сидела на пассажирском сиденье. В какой-то момент он потерял управление, врезался в остановку, снес забор и въехал в частный дом. Водитель отделался переломом кисти, а его жена погибла на месте. Он полностью признал вину, загладил материальный и моральный ущерб, и суд оправил его в колонию-поселение на три года. Но выяснилось, что оставшихся у пары двух детей некому забрать на воспитание - их бабушка живет за границей. В итоге адвокат дошла до Верховного суда, добиваясь отсрочки наказания. Мать погибшей женщины указала, что осужденный - "хороший семьянин, дети уже остались без матери, поэтому она не желает, чтобы ее внуки лишились отца и воспитывались в детском доме". В итоге суд освободил осужденного из колонии и отсрочил наказание до исполнения его младшему сыну 14 лет.
https://ria.ru/20230301/avarii-1855197171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, алтайский край, дтп, верховный суд рф
Происшествия, Алтайский край, ДТП, Верховный суд РФ
Верховный суд ради детей освободил осужденного за ДТП, где погибла его жена
Верховный суд ради детей освободил жителя Алтая, осужденного за ДТП, где погибла его жена
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Верховный суд РФ освободил из колонии осужденного за пьяное ДТП, в котором погибла его жена, чтобы он мог воспитывать своих детей, сказано в определении
судебной коллегии по уголовным делам.
Согласно материалам дела, житель Алтайского края ночью в пьяном виде ехал из гостей вместе с женой, которая сидела на пассажирском сиденье. В какой-то момент он потерял управление, врезался в остановку, снес забор и въехал в частный дом. Водитель отделался переломом кисти, а его жена погибла на месте.
Он полностью признал вину, загладил материальный и моральный ущерб, и суд оправил его в колонию-поселение на три года. Но выяснилось, что оставшихся у пары двух детей некому забрать на воспитание - их бабушка живет за границей.
В итоге адвокат дошла до Верховного суда, добиваясь отсрочки наказания. Мать погибшей женщины указала, что осужденный - "хороший семьянин, дети уже остались без матери, поэтому она не желает, чтобы ее внуки лишились отца и воспитывались в детском доме".
В итоге суд освободил осужденного из колонии и отсрочил наказание до исполнения его младшему сыну 14 лет.
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