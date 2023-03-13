https://ria.ru/20230313/sud-1857547358.html

Верховный суд ради детей освободил осужденного за ДТП, где погибла его жена

Верховный суд ради детей освободил осужденного за ДТП, где погибла его жена - РИА Новости, 13.03.2023

Верховный суд ради детей освободил осужденного за ДТП, где погибла его жена

Верховный суд РФ освободил из колонии осужденного за пьяное ДТП, в котором погибла его жена, чтобы он мог воспитывать своих детей, сказано в определении... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:42

2023-03-13T14:42

2023-03-13T14:42

происшествия

алтайский край

дтп

верховный суд рф

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ освободил из колонии осужденного за пьяное ДТП, в котором погибла его жена, чтобы он мог воспитывать своих детей, сказано в определении судебной коллегии по уголовным делам. Согласно материалам дела, житель Алтайского края ночью в пьяном виде ехал из гостей вместе с женой, которая сидела на пассажирском сиденье. В какой-то момент он потерял управление, врезался в остановку, снес забор и въехал в частный дом. Водитель отделался переломом кисти, а его жена погибла на месте. Он полностью признал вину, загладил материальный и моральный ущерб, и суд оправил его в колонию-поселение на три года. Но выяснилось, что оставшихся у пары двух детей некому забрать на воспитание - их бабушка живет за границей. В итоге адвокат дошла до Верховного суда, добиваясь отсрочки наказания. Мать погибшей женщины указала, что осужденный - "хороший семьянин, дети уже остались без матери, поэтому она не желает, чтобы ее внуки лишились отца и воспитывались в детском доме". В итоге суд освободил осужденного из колонии и отсрочил наказание до исполнения его младшему сыну 14 лет.

https://ria.ru/20230301/avarii-1855197171.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, дтп, верховный суд рф