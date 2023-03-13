https://ria.ru/20230313/stroitelstvo-1857617245.html

Сийярто рассказал об участии французской Framatome в постройке АЭС Пакш-2

Сийярто рассказал об участии французской Framatome в постройке АЭС Пакш-2 - РИА Новости, 13.03.2023

Сийярто рассказал об участии французской Framatome в постройке АЭС Пакш-2

Венгрия и Франция будут расширять участие французской Framatome в строительстве венгерской АЭС "Пакш-2", идут соответствующие переговоры, заявил министр... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:27

2023-03-13T18:27

2023-03-13T18:58

франция

в мире

венгрия

германия

петер сийярто

анналена бербок

роберт хабек

аэс "пакш-2"

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БУДАПЕШТ, 13 мар - РИА Новости. Венгрия и Франция будут расширять участие французской Framatome в строительстве венгерской АЭС "Пакш-2", идут соответствующие переговоры, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Сийярто ранее заявлял, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало. По словам Сийярто, Будапешт считает поведение Германии неприемлемым и незаконным и расценивает как нарушение венгерского суверенитета."Чтобы на АЭС "Пакш" была западноевропейская система управления, мы будем и дальше расширять венгерско-французское сотрудничество в ядерной области, а также и дальше увеличивать роль Framatome в инвестициях в "Пакш", - приводит слова Сийярто агентство MTI.Он напомнил, что Германия до сих пор не выдала разрешение компании Siemens Energy на участие в строительстве, что "несправедливо", поскольку "вопрос энергоснабжения находится в национальной компетенции" стран-членов ЕС."Поэтому правительство (Венгрии) ведет переговоры о дальнейшем увеличении роли французского Framatome, чтобы Берлин больше не мог блокировать поставки систем управления", - отметил глава венгерского МИД.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова, как планировалось, поставит консорциум General Electric-Alstom (сейчас идет процесс выкупа французской EDF у американской GE Steam Power бизнеса по производству турбин для АЭС). Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20230126/vengriya-1847566932.html

https://ria.ru/20220913/paksh-2-1816367543.html

https://ria.ru/20221221/aes-1840389004.html

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