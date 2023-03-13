https://ria.ru/20230313/ssha-1857604889.html
GT: оружие США обернется против них самих
GT: оружие США обернется против них самих - РИА Новости, 13.03.2023
GT: оружие США обернется против них самих
Накладываемые Белым домом санкции и разжигаемые им конфликты вредят не только его соперникам, но оказываются обоюдоострым мечом, бьющим по Вашингтону, пишет... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:43
2023-03-13T17:43
2023-03-13T18:17
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Накладываемые Белым домом санкции и разжигаемые им конфликты вредят не только его соперникам, но оказываются обоюдоострым мечом, бьющим по Вашингтону, пишет издание Global Times."США вмешиваются в мировую политику, пытаясь доминировать над всеми. Это желание подобно десяти пальцам, нажимающим одновременно на десять кнопок. Сила и авторитет США сильно преувеличены, и страна неизбежно потеряет контроль", — говорится в статье.В своей внешней политике Вашингтон, отмечает автор, слишком полагается на военную мощь и санкции из-за своей высокотехнологичной и финансовой гегемонии и доступа к рынкам. Однако возможности использования этих инструментов ограниченны — они эффективны в определенном диапазоне, но злоупотребление ими в конечном счете приведет к исчерпанию ресурсов Соединенных Штатов."Движимая жадностью погоня (США. — Прим. ред.) за прибылью зашла слишком далеко. Это вызовет разрушение их неустойчивых финансовых пирамид", — отмечается в публикации.В качестве примера автор статьи приводит ситуацию с банками SVB, Signature Bank и Silvergate, банкротство которых грозит спровоцировать эффект домино для всего финансово-технологического сектора США.Подход Вашингтона ослабляет его врагов, но также бьет по нему самому: США продолжают использовать различные рычаги, которые в определенный момент сломаются из-за чрезмерного напряжения, резюмирует автор.Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов.
https://ria.ru/20230311/sanktsii-1857190546.html
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сша, федеральная резервная система сша, в мире
США, Федеральная резервная система США, В мире
GT: оружие США обернется против них самих
GT: чрезмерное использование США санкций и военной силы ослабляет их самих
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Накладываемые Белым домом санкции и разжигаемые им конфликты вредят не только его соперникам, но оказываются обоюдоострым мечом, бьющим по Вашингтону, пишет издание Global Times
.
"США вмешиваются в мировую политику, пытаясь доминировать над всеми. Это желание подобно десяти пальцам, нажимающим одновременно на десять кнопок. Сила и авторитет США сильно преувеличены, и страна неизбежно потеряет контроль", — говорится в статье.
В своей внешней политике Вашингтон, отмечает автор, слишком полагается на военную мощь и санкции из-за своей высокотехнологичной и финансовой гегемонии и доступа к рынкам. Однако возможности использования этих инструментов ограниченны — они эффективны в определенном диапазоне, но злоупотребление ими в конечном счете приведет к исчерпанию ресурсов Соединенных Штатов.
"Движимая жадностью погоня (США. — Прим. ред.) за прибылью зашла слишком далеко. Это вызовет разрушение их неустойчивых финансовых пирамид", — отмечается в публикации.
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В качестве примера автор статьи приводит ситуацию с банками SVB, Signature Bank и Silvergate, банкротство которых грозит спровоцировать эффект домино для всего финансово-технологического сектора США.
Подход Вашингтона ослабляет его врагов, но также бьет по нему самому: США продолжают использовать различные рычаги, которые в определенный момент сломаются из-за чрезмерного напряжения, резюмирует автор.
Десятого марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим крахом банка в США после финансового кризиса 2008 года. Банкротство связывают с ростом ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансах многих финансовых институтов.
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