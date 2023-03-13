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Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 13.03.2023
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20:01 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/sotrudnichestvo-1857637483.html
Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 13.03.2023
Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и его коллега из Никарагуа Денис Монкада "сверили часы" по телефону в понедельник по актуальным... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T20:01
2023-03-13T20:01
никарагуа
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и его коллега из Никарагуа Денис Монкада "сверили часы" по телефону в понедельник по актуальным аспектам развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщили в российском дипведомстве. Разговор состоялся по инициативе никарагуанской стороны. "Министры "сверили часы" по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Выражена обоюдная настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям", - говорится в сообщении на сайте ведомства. "Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули созвучие позиций в поддержку основополагающих целей Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций, важность защиты суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела", - указали в МИД РФ.
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никарагуа, россия, сергей лавров, оон
Никарагуа, Россия, Сергей Лавров, ООН
Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Лавров и глава МИД Никарагуа Монкада обсудили торгово-экономическое сотрудничество

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и его коллега из Никарагуа Денис Монкада "сверили часы" по телефону в понедельник по актуальным аспектам развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщили в российском дипведомстве.
Разговор состоялся по инициативе никарагуанской стороны.
"Министры "сверили часы" по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Выражена обоюдная настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули созвучие позиций в поддержку основополагающих целей Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций, важность защиты суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела", - указали в МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Запад хочет перекрыть любые каналы обхода санкций, заявил Лавров
10 марта, 14:15
 
НикарагуаРоссияСергей ЛавровООН
 
 
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