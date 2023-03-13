https://ria.ru/20230313/sotrudnichestvo-1857637483.html

Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество - РИА Новости, 13.03.2023

Лавров и глава МИД Никарагуа обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и его коллега из Никарагуа Денис Монкада "сверили часы" по телефону в понедельник по актуальным... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T20:01

2023-03-13T20:01

2023-03-13T20:01

никарагуа

россия

сергей лавров

оон

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и его коллега из Никарагуа Денис Монкада "сверили часы" по телефону в понедельник по актуальным аспектам развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, сообщили в российском дипведомстве. Разговор состоялся по инициативе никарагуанской стороны. "Министры "сверили часы" по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Выражена обоюдная настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям", - говорится в сообщении на сайте ведомства. "Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули созвучие позиций в поддержку основополагающих целей Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций, важность защиты суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела", - указали в МИД РФ.

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1857015904.html

никарагуа

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никарагуа, россия, сергей лавров, оон