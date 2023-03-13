https://ria.ru/20230313/sotrudnichestvo-1857513941.html
Россия в сотрудничестве с Индией исходит не из сообщений СМИ, заявил Песков
Россия в сотрудничестве с Индией исходит не из сообщений СМИ, заявил Песков - РИА Новости, 13.03.2023
Россия в сотрудничестве с Индией исходит не из сообщений СМИ, заявил Песков
Москва в вопросах сотрудничества с Нью-Дели по нефти будет исходить не из сообщений СМИ, а из контактов с контрагентами, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:20
2023-03-13T13:20
2023-03-13T14:22
экономика
россия
индия
дмитрий песков
евросоюз
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва в вопросах сотрудничества с Нью-Дели по нефти будет исходить не из сообщений СМИ, а из контактов с контрагентами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "...У нас есть определенные принятые решения на этот счет, решения, принятые президентом России и оформленные документами. Мы будем из них исходить, кроме того, разумеется, ориентируемся в данном случае не на сообщения информационных агентств, а прежде всего, на наши контакты с контрагентами в Индии", — пояснил он.Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Индия приняла решение не нарушать санкции Запада, поэтому будет придерживаться потолка цен в 60 долларов на российскую нефть.Топливные санкции некоторых стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, одновременно члены ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную стоимость определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).Президент Владимир Путин в конце прошлого года указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
https://ria.ru/20230313/vizit-1857512187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, дмитрий песков, евросоюз, владимир путин
Экономика, Россия, Индия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Владимир Путин
Россия в сотрудничестве с Индией исходит не из сообщений СМИ, заявил Песков
Песков: Россия ориентируется на контакты с контрагентами в Индии по вопросу цен на нефть
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва в вопросах сотрудничества с Нью-Дели по нефти будет исходить не из сообщений СМИ, а из контактов с контрагентами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"...У нас есть определенные принятые решения на этот счет, решения, принятые президентом России и оформленные документами. Мы будем из них исходить, кроме того, разумеется, ориентируемся в данном случае не на сообщения информационных агентств, а прежде всего, на наши контакты с контрагентами в Индии", — пояснил он.
В Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Индия приняла решение не нарушать санкции Запада, поэтому будет придерживаться потолка цен в 60 долларов на российскую нефть.
Топливные санкции некоторых стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, одновременно члены ЕС
и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную стоимость определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
Президент Владимир Путин
в конце прошлого года указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам дату должно определить правительство. Пока она не назначена.