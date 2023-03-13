Рейтинг@Mail.ru
Россия в сотрудничестве с Индией исходит не из сообщений СМИ, заявил Песков - РИА Новости, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 13.03.2023 (обновлено: 14:22 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/sotrudnichestvo-1857513941.html
Россия в сотрудничестве с Индией исходит не из сообщений СМИ, заявил Песков
Россия в сотрудничестве с Индией исходит не из сообщений СМИ, заявил Песков - РИА Новости, 13.03.2023
Россия в сотрудничестве с Индией исходит не из сообщений СМИ, заявил Песков
Москва в вопросах сотрудничества с Нью-Дели по нефти будет исходить не из сообщений СМИ, а из контактов с контрагентами, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:20
2023-03-13T14:22
экономика
россия
индия
дмитрий песков
евросоюз
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150762/69/1507626933_0:0:3970:2233_1920x0_80_0_0_10d7d3828cf8d43ef506f7c8cc2005e1.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва в вопросах сотрудничества с Нью-Дели по нефти будет исходить не из сообщений СМИ, а из контактов с контрагентами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "...У нас есть определенные принятые решения на этот счет, решения, принятые президентом России и оформленные документами. Мы будем из них исходить, кроме того, разумеется, ориентируемся в данном случае не на сообщения информационных агентств, а прежде всего, на наши контакты с контрагентами в Индии", — пояснил он.Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Индия приняла решение не нарушать санкции Запада, поэтому будет придерживаться потолка цен в 60 долларов на российскую нефть.Топливные санкции некоторых стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, одновременно члены ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную стоимость определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).Президент Владимир Путин в конце прошлого года указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
https://ria.ru/20230313/vizit-1857512187.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150762/69/1507626933_0:0:3970:2979_1920x0_80_0_0_59a3c3c5b4f398ab441ad096f8ea665e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индия, дмитрий песков, евросоюз, владимир путин
Экономика, Россия, Индия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Владимир Путин
Россия в сотрудничестве с Индией исходит не из сообщений СМИ, заявил Песков

Песков: Россия ориентируется на контакты с контрагентами в Индии по вопросу цен на нефть

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский и индийский флаги
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Российский и индийский флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Москва в вопросах сотрудничества с Нью-Дели по нефти будет исходить не из сообщений СМИ, а из контактов с контрагентами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"...У нас есть определенные принятые решения на этот счет, решения, принятые президентом России и оформленные документами. Мы будем из них исходить, кроме того, разумеется, ориентируемся в данном случае не на сообщения информационных агентств, а прежде всего, на наши контакты с контрагентами в Индии", — пояснил он.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В Кремле не исключили возможность визита Путина на саммит G20 в Индию
Вчера, 13:15
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Индия приняла решение не нарушать санкции Запада, поэтому будет придерживаться потолка цен в 60 долларов на российскую нефть.
Топливные санкции некоторых стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт нефтепродуктов, одновременно члены ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную стоимость определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
Президент Владимир Путин в конце прошлого года указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00
Инфографика
Потолок цен на российскую нефтьПосмотреть
 
ЭкономикаРоссияИндияДмитрий ПесковЕвросоюзВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала