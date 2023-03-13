https://ria.ru/20230313/sotrudnichestvo-1857480810.html

Президенты Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества

Президенты Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества - РИА Новости, 13.03.2023

Президенты Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества

Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества двух государств, сообщает в понедельник Telegram-канал РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:41

2023-03-13T11:41

2023-03-13T11:53

белоруссия

иран

в мире

александр лукашенко

ибрахим раиси

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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества двух государств, сообщает в понедельник Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.Telegram-канал также опубликовал фото с церемонии подписания."Лидеры подписали дорожную карту сотрудничества", - говорится в сообщении.Лукашенко 12-13 марта совершает официальный визит в Иран. В понедельник проходят переговоры глав двух государств: сначала в узком формате, затем к ним присоединятся делегации.В 2022 году взаимный товарооборот между Белоруссией и Ираном превысил 100 миллионов долларов, что примерно в три раза выше показателя 2021 года. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в шесть раз, до 81,3 миллиона долларов.

https://ria.ru/20230312/proekty-1857389197.html

https://ria.ru/20230312/rynok-1857408979.html

белоруссия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

белоруссия, иран, в мире, александр лукашенко, ибрахим раиси