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Президенты Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества - РИА Новости, 13.03.2023
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11:41 13.03.2023 (обновлено: 11:53 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/sotrudnichestvo-1857480810.html
Президенты Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества
Президенты Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества - РИА Новости, 13.03.2023
Президенты Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества
Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества двух государств, сообщает в понедельник Telegram-канал РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T11:41
2023-03-13T11:53
белоруссия
иран
в мире
александр лукашенко
ибрахим раиси
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества двух государств, сообщает в понедельник Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.Telegram-канал также опубликовал фото с церемонии подписания."Лидеры подписали дорожную карту сотрудничества", - говорится в сообщении.Лукашенко 12-13 марта совершает официальный визит в Иран. В понедельник проходят переговоры глав двух государств: сначала в узком формате, затем к ним присоединятся делегации.В 2022 году взаимный товарооборот между Белоруссией и Ираном превысил 100 миллионов долларов, что примерно в три раза выше показателя 2021 года. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в шесть раз, до 81,3 миллиона долларов.
https://ria.ru/20230312/proekty-1857389197.html
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белоруссия, иран, в мире, александр лукашенко, ибрахим раиси
Белоруссия, Иран, В мире, Александр Лукашенко, Ибрахим Раиси
Президенты Белоруссии и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества

Лидер Белоруссии Лукашенко и президент Ирана Раиси подписали дорожную карту сотрудничества

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Ирана Ибрахим Раиси и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время подписания дорожной карты сотрудничества в Тегеране
Президент Ирана Ибрахим Раиси и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время подписания дорожной карты сотрудничества в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент Ирана Ибрахим Раиси и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время подписания дорожной карты сотрудничества в Тегеране
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МИНСК, 13 мар - РИА Новости. Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту сотрудничества двух государств, сообщает в понедельник Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
Telegram-канал также опубликовал фото с церемонии подписания.
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"Лидеры подписали дорожную карту сотрудничества", - говорится в сообщении.
Лукашенко 12-13 марта совершает официальный визит в Иран. В понедельник проходят переговоры глав двух государств: сначала в узком формате, затем к ним присоединятся делегации.
В 2022 году взаимный товарооборот между Белоруссией и Ираном превысил 100 миллионов долларов, что примерно в три раза выше показателя 2021 года. При этом белорусский экспорт в Иран увеличился почти в шесть раз, до 81,3 миллиона долларов.
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