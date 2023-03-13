https://ria.ru/20230313/shkola-1857500769.html
Новая школа искусств появится в селе Липецкой области
Новая школа искусств появится в селе Липецкой области - РИА Новости, 13.03.2023
Новая школа искусств появится в селе Липецкой области
Новая школа искусств появится в селе Тербуны Липецкой области благодаря нацпроекту "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:48
2023-03-13T12:48
2023-03-13T12:48
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
нацпроекты
культура
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ЛИПЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Новая школа искусств появится в селе Тербуны Липецкой области благодаря нацпроекту "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, для этих целей реконструируют двухэтажное здание. Специалисты уже демонтировали старые перегородки, сделали перепланировку помещений, привели в порядок кровлю и вставили окна. Сейчас рабочие монтируют вентилируемый фасад и готовятся к внутренней отделке.Артамонов отметил, что строительно-монтажные работы на объекте планируют завершить в августе. После ввода здания в эксплуатацию посещать школу искусств одновременно смогут около 40 воспитанников."Благодаря нацпроекту "Культура" регион уже получил множество новых, отремонтированных и хорошо оснащенных Домов культуры, школ искусств и прочих творческих площадок, и эта работа обязательно будет продолжена. Жители с благодарностью относятся к улучшению учреждений культуры, которые позволяют им совершенствовать свои таланты и проводить праздничные мероприятия в комфортных условиях", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230310/matbaza-1857018485.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область, нацпроекты, культура
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Нацпроекты, Культура
ЛИПЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Новая школа искусств появится в селе Тербуны Липецкой области благодаря нацпроекту "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, для этих целей реконструируют двухэтажное здание. Специалисты уже демонтировали старые перегородки, сделали перепланировку помещений, привели в порядок кровлю и вставили окна. Сейчас рабочие монтируют вентилируемый фасад и готовятся к внутренней отделке.
Артамонов
отметил, что строительно-монтажные работы на объекте планируют завершить в августе. После ввода здания в эксплуатацию посещать школу искусств одновременно смогут около 40 воспитанников.
"Благодаря нацпроекту "Культура" регион уже получил множество новых, отремонтированных и хорошо оснащенных Домов культуры, школ искусств и прочих творческих площадок, и эта работа обязательно будет продолжена. Жители с благодарностью относятся к улучшению учреждений культуры, которые позволяют им совершенствовать свои таланты и проводить праздничные мероприятия в комфортных условиях", – сказал Артамонов.
Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту