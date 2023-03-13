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Новая школа искусств появится в селе Липецкой области - РИА Новости, 13.03.2023
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Липецкая область
 
12:48 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/shkola-1857500769.html
Новая школа искусств появится в селе Липецкой области
Новая школа искусств появится в селе Липецкой области - РИА Новости, 13.03.2023
Новая школа искусств появится в селе Липецкой области
Новая школа искусств появится в селе Тербуны Липецкой области благодаря нацпроекту "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:48
2023-03-13T12:48
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
нацпроекты
культура
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ЛИПЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Новая школа искусств появится в селе Тербуны Липецкой области благодаря нацпроекту "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, для этих целей реконструируют двухэтажное здание. Специалисты уже демонтировали старые перегородки, сделали перепланировку помещений, привели в порядок кровлю и вставили окна. Сейчас рабочие монтируют вентилируемый фасад и готовятся к внутренней отделке.Артамонов отметил, что строительно-монтажные работы на объекте планируют завершить в августе. После ввода здания в эксплуатацию посещать школу искусств одновременно смогут около 40 воспитанников."Благодаря нацпроекту "Культура" регион уже получил множество новых, отремонтированных и хорошо оснащенных Домов культуры, школ искусств и прочих творческих площадок, и эта работа обязательно будет продолжена. Жители с благодарностью относятся к улучшению учреждений культуры, которые позволяют им совершенствовать свои таланты и проводить праздничные мероприятия в комфортных условиях", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, нацпроекты, культура
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Нацпроекты, Культура

Новая школа искусств появится в селе Липецкой области

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Новая школа искусств появится в селе Тербуны Липецкой области благодаря нацпроекту "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, для этих целей реконструируют двухэтажное здание. Специалисты уже демонтировали старые перегородки, сделали перепланировку помещений, привели в порядок кровлю и вставили окна. Сейчас рабочие монтируют вентилируемый фасад и готовятся к внутренней отделке.
Артамонов отметил, что строительно-монтажные работы на объекте планируют завершить в августе. После ввода здания в эксплуатацию посещать школу искусств одновременно смогут около 40 воспитанников.
"Благодаря нацпроекту "Культура" регион уже получил множество новых, отремонтированных и хорошо оснащенных Домов культуры, школ искусств и прочих творческих площадок, и эта работа обязательно будет продолжена. Жители с благодарностью относятся к улучшению учреждений культуры, которые позволяют им совершенствовать свои таланты и проводить праздничные мероприятия в комфортных условиях", – сказал Артамонов.
Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Материальную базу школ искусств Липецкой области обновят по нацпроекту
10 марта, 14:21
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьНацпроектыКультура
 
 
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