https://ria.ru/20230313/shkola-1857500769.html

Новая школа искусств появится в селе Липецкой области

Новая школа искусств появится в селе Липецкой области - РИА Новости, 13.03.2023

Новая школа искусств появится в селе Липецкой области

Новая школа искусств появится в селе Тербуны Липецкой области благодаря нацпроекту "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:48

2023-03-13T12:48

2023-03-13T12:48

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

нацпроекты

культура

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ЛИПЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Новая школа искусств появится в селе Тербуны Липецкой области благодаря нацпроекту "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, для этих целей реконструируют двухэтажное здание. Специалисты уже демонтировали старые перегородки, сделали перепланировку помещений, привели в порядок кровлю и вставили окна. Сейчас рабочие монтируют вентилируемый фасад и готовятся к внутренней отделке.Артамонов отметил, что строительно-монтажные работы на объекте планируют завершить в августе. После ввода здания в эксплуатацию посещать школу искусств одновременно смогут около 40 воспитанников."Благодаря нацпроекту "Культура" регион уже получил множество новых, отремонтированных и хорошо оснащенных Домов культуры, школ искусств и прочих творческих площадок, и эта работа обязательно будет продолжена. Жители с благодарностью относятся к улучшению учреждений культуры, которые позволяют им совершенствовать свои таланты и проводить праздничные мероприятия в комфортных условиях", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230310/matbaza-1857018485.html

липецкая область

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область, нацпроекты, культура