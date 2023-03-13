https://ria.ru/20230313/semya-1857478510.html

В Липецкой области на 9% увеличилось количество многодетных семей

В Липецкой области на 9% увеличилось количество многодетных семей - РИА Новости, 13.03.2023

В Липецкой области на 9% увеличилось количество многодетных семей

Количество многодетных семей, воспитывающих троих и более детей, в Липецкой области увеличилось с 15400 в 2022 году до 16800 в 2023 году, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:37

2023-03-13T11:37

2023-03-13T11:37

липецкая область

жилье

игорь артамонов

многодетные семьи

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ЛИПЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Количество многодетных семей, воспитывающих троих и более детей, в Липецкой области увеличилось с 15400 в 2022 году до 16800 в 2023 году, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, увеличение связано с растущими мерами материальной поддержки со стороны государства, в том числе из бюджета Липецкой области. Многодетным семьям власть выделяет не только немалые деньги, но и предоставляет многочисленные льготы, в частности, на оплату услуг ЖКХ, газификацию домов, отдых и лечение в здравницах.Артамонов отметил, что также в регионе осуществляется целый комплекс мер социальной поддержки молодых, малообеспеченных и многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих детей-инвалидов, родивших третьего и последующего детей."Мы активизировали работу в этом направлении. Реализация национального проекта "Демография" в Липецкой области – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230310/matbaza-1857018485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, игорь артамонов, многодетные семьи