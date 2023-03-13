"Роман закончился". Глобальный Юг готов жестко ответить Западу, пишут СМИ
SCMP: все больше стран начинают громко выступать против миропорядка Запада
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн для издания South China Morning Post.
"Роман с Западом закончился, комедия превращается в фарс", — говорится в публикации.
По мнению автора, страны начинают понимать, что после того, как Запад избавится от выявленных экзистенциальных угроз в лице России, они, вероятно, будут следующими.
"Сегодня каждое крупное западное мероприятие начинается с обязательного выступления президента Украины Владимира Зеленского. Затем каждый член НАТО вновь подтверждает свой порядок, призывая слушателей (в основном страны Юга) присоединиться к их делу или столкнуться с "последствиями", — отмечается в статье.
Автор считает, что бывшие рабы, колонии или полуколонии больше не будут молчать, когда бывшие хозяева настаивают на старом мироустройстве, где "они правят, а другие подчиняются".
"Сегодня каждое крупное западное мероприятие начинается с обязательного выступления президента Украины Владимира Зеленского. Затем каждый член НАТО вновь подтверждает свой порядок, призывая слушателей (в основном страны Юга) присоединиться к их делу или столкнуться с "последствиями", — отмечается в статье.
Автор считает, что бывшие рабы, колонии или полуколонии больше не будут молчать, когда бывшие хозяева настаивают на старом мироустройстве, где "они правят, а другие подчиняются".