https://ria.ru/20230313/rossiya-1857450340.html

"Роман закончился". Глобальный Юг готов жестко ответить Западу, пишут СМИ

"Роман закончился". Глобальный Юг готов жестко ответить Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023

"Роман закончился". Глобальный Юг готов жестко ответить Западу, пишут СМИ

Все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T09:51

2023-03-13T09:51

2023-03-13T10:28

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн для издания South China Morning Post."Роман с Западом закончился, комедия превращается в фарс", — говорится в публикации.По мнению автора, страны начинают понимать, что после того, как Запад избавится от выявленных экзистенциальных угроз в лице России, они, вероятно, будут следующими. "Сегодня каждое крупное западное мероприятие начинается с обязательного выступления президента Украины Владимира Зеленского. Затем каждый член НАТО вновь подтверждает свой порядок, призывая слушателей (в основном страны Юга) присоединиться к их делу или столкнуться с "последствиями", — отмечается в статье. Автор считает, что бывшие рабы, колонии или полуколонии больше не будут молчать, когда бывшие хозяева настаивают на старом мироустройстве, где "они правят, а другие подчиняются".

https://ria.ru/20230313/gruziya-1857444988.html

https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html

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в мире, россия, украина, нато, европа