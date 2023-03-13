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"Роман закончился". Глобальный Юг готов жестко ответить Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023
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09:51 13.03.2023 (обновлено: 10:28 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/rossiya-1857450340.html
"Роман закончился". Глобальный Юг готов жестко ответить Западу, пишут СМИ
"Роман закончился". Глобальный Юг готов жестко ответить Западу, пишут СМИ - РИА Новости, 13.03.2023
"Роман закончился". Глобальный Юг готов жестко ответить Западу, пишут СМИ
Все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T09:51
2023-03-13T10:28
в мире
россия
украина
нато
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн для издания South China Morning Post."Роман с Западом закончился, комедия превращается в фарс", — говорится в публикации.По мнению автора, страны начинают понимать, что после того, как Запад избавится от выявленных экзистенциальных угроз в лице России, они, вероятно, будут следующими. "Сегодня каждое крупное западное мероприятие начинается с обязательного выступления президента Украины Владимира Зеленского. Затем каждый член НАТО вновь подтверждает свой порядок, призывая слушателей (в основном страны Юга) присоединиться к их делу или столкнуться с "последствиями", — отмечается в статье. Автор считает, что бывшие рабы, колонии или полуколонии больше не будут молчать, когда бывшие хозяева настаивают на старом мироустройстве, где "они правят, а другие подчиняются".
https://ria.ru/20230313/gruziya-1857444988.html
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в мире, россия, украина, нато, европа
В мире, Россия, Украина, НАТО, Европа
"Роман закончился". Глобальный Юг готов жестко ответить Западу, пишут СМИ

SCMP: все больше стран начинают громко выступать против миропорядка Запада

© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Все больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым Западом миропорядком, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн для издания South China Morning Post.
"Роман с Западом закончился, комедия превращается в фарс", — говорится в публикации.
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По мнению автора, страны начинают понимать, что после того, как Запад избавится от выявленных экзистенциальных угроз в лице России, они, вероятно, будут следующими.

"Сегодня каждое крупное западное мероприятие начинается с обязательного выступления президента Украины Владимира Зеленского. Затем каждый член НАТО вновь подтверждает свой порядок, призывая слушателей (в основном страны Юга) присоединиться к их делу или столкнуться с "последствиями", — отмечается в статье.

Автор считает, что бывшие рабы, колонии или полуколонии больше не будут молчать, когда бывшие хозяева настаивают на старом мироустройстве, где "они правят, а другие подчиняются".
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